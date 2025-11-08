烈焰濃煙沖天！工地起火波及 東京京王井之頭線列車停駛
日本東京京王電鐵，今天上午將近8點時傳出火警，在井之頭公園車站軌道下方的工地突然起火，大火一路延燒造成鐵軌枕木都被燒壞。幸好火勢在2小時後撲滅，沒有造成人員傷亡，目前還在調查起火原因。
大火發生時，現場情況十分危急。目擊民眾表示，伴隨著巨大的爆炸聲，火焰一路蔓延至鐵軌上方，濃密的黑煙不斷竄出，現場一片混亂。還有民眾目擊，許多從車站出來的乘客都捂著嘴巴快速逃離現場，場面驚險。
根據NHK報導，此次火災發生地點位於距離井之頭公園站北側數十公尺處。大火不僅燒毀了鐵軌上的枕木，連同鐵軌旁的發電機與油漆等物品也遭到嚴重焚毀。京王電鐵因此被迫暫停富士見丘車站到吉祥寺站之間的列車運行，影響了當日的交通運輸。
這起工地火災讓人不禁聯想到2021年發生在京王電鐵的隨機殺人事件。當時一名嫌犯在萬聖節夜晚，打扮成電影主角「小丑」，在電車上縱火並隨機砍傷17人，造成現場一片混亂。相較之下，此次事件雖然只是工地意外起火而波及電車，但仍然引起了民眾的高度關注。
東京警消部門目前正全力調查這起火災的確切原因，以釐清事故的來龍去脈，並防止類似事件再次發生。相關單位也將評估鐵軌受損情況，以確保後續列車運行的安全。
更多 TVBS 報導
獨自值勤傳憾事！日32歲警「頭部中彈」倒血泊 派出所內被發現
迫12歲女兒東京按摩店賣淫！求助管理局才曝光 泰籍母人在台灣
日10歲女睡前用行動電源充電 半夜「爆炸燃燒」整層陷火海
不只有熊！東京市區驚傳「1公尺長野豬亂竄」 民眾目擊嚇壞
其他人也在看
日本電車鐵軌「燒起來了」 大火濃煙狂竄！畫面曝光
日本電車鐵軌「燒起來了」 大火濃煙狂竄！畫面曝光EBC東森新聞 ・ 19 小時前
求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了
綜合日媒報導，東京地方法院立川支部5日審理一起長照問題導致的悲劇，71歲女子小峰陽子與患有失智症的102歲母親福子同住，多年來都是小峰陽子獨自負擔照護工作。檢方指出，案發前一日，小峰陽子親自參觀安養機構，還跟人員抱怨「母親頻繁上廁所，我根本應付不來」，因此希望...CTWANT ・ 1 天前
東京京王井之頭線工地冒大火 部份路段停駛民眾哀嚎
8日上午，日本東京三鷹市京王井之頭線井之頭公園站附近驚傳發生火災，當局出動21輛消防車撲滅大火，部分路段也因意外暫停服務。中天新聞網 ・ 9 小時前
ChatGPT被控協助輕生 加州爆發7起訴訟
ChatGPT被控協助輕生 加州爆發7起訴訟EBC東森新聞 ・ 4 小時前
長照悲歌！親手殺害102歲失智母 71歲婦陷入絕望崩潰自首：我不行了
日本東京發生一起長照悲歌意外。國立市一名71歲的女子涉嫌在家殺害高齡102歲失智的母親之後，到警局自首，她抱怨曾向警方、醫護人員求助卻被拒絕，最後陷入絕望才狠心下手。開庭時，女子向法院認罪，後續法官將針對被告精神狀況與刑責輕重進行審理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
感謝總統與外交團隊 林佳龍：任務順利完成
副總統蕭美琴應邀前往歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)布魯塞爾年會並發表演講，預定台北時間9日上午回到台灣。 外交部長林佳龍今天(8日)晚間在社群平台Threads與IG發文表示，「任務順利完成。千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中；謝謝總統，謝謝為台灣一起奮戰的外交團隊」。 林佳龍貼出一張與蕭副總統、駐歐盟代表謝志偉的合影。中央廣播電台 ・ 8 小時前
李遠訪視宜蘭「小鎮職人－藝驛頭城」 (圖)
文化部長李遠（左）8日走訪位於宜蘭的「百大文化基地」獲選場域「小鎮職人－藝驛頭城」，與創立者、返鄉青年彭仁鴻（右）互動交流。中央社 ・ 8 小時前
《新住民藝文之美在雲林》影片發表 展現多元文化共融新風貌
雲林縣政府十一月七日上午在縣府親民大廳舉辦「新住民藝文之美在雲林」影片發表會，副縣長謝淑亞、嶺東科技大學副校長魏清圳表示，此次活動籍由拍攝越南，大陸，泰國，日本，印尼等國傳統特色文化和美食影片讓台灣人和新住民二代三代了解其母國文化。台灣是個多國文化和多元族群融和的社會，此次活動雲林縣政府的用心規劃將他們對於新住民的用心和努力經由影片的拍攝讓大家認識新住民母國的文化和美食及其製作過程中的巧思和意涵，值的肯定。副處長黃俊彥、教育電台主持人陳玉水、逢甲大學講師梁金群、嶺東科大副校長魏清圳與諸多新住民朋友及縣民共同參與。活動現場展示越南、日本、泰國、印尼及中國大陸的服飾及手工藝品，並準備各國特色美食，讓與會嘉賓在品嚐美味佳餚之際，深刻感受不同國家的文化風情與生活故事。此次活動為推 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
旅客注意！東京「井之頭線」鐵道大火停駛 駭人畫面曝光了
即時中心／林耿郁報導日本東京今（8）日上午發生鐵路沿線火災，導致京王電鐵旗下的「井之頭線」部分區段全面停駛，鐵軌交通受到嚴重影響，不知何時才能恢復正常運行。民視 ・ 19 小時前
日職》「100多人搶9個位置」 陽柏翔揭露日本高校野球競爭激烈
20歲的日職樂天金鷲台灣小將陽柏翔，昨天在亞洲職棒交流賽對韓職KT巫師跑出內野安打，今天賽前他說，很久沒在台灣比賽，昨天太想要表現，導致身體有點僵硬，沒辦法打出好球，希望今天可以擊出漂亮的安打。陽柏翔是台東阿美族人，173公分的他是內野手，國中畢業赴日本茨城縣明秀學園日立高校讀書打球，他的目標很明確自由時報 ・ 12 小時前
中職》頒獎典禮常客今年缺席 王威晨喊話：明年帶全隊一起去
中信兄弟隊長王威晨，過往是三壘金手套和最佳9人三壘手常客，去年也和球隊以年度總冠軍身份一起站上頒獎典禮。今年球隊爭冠失利，王威晨自己也沒能拿到任何個人獎，身為常客的他，今年缺席頒獎典禮。久違的沒參加頒獎典禮，王威晨說：「希望還有機會去，能去代表表現好或拿冠軍嘛。希望明年是帶著整支球隊一起去，個人獎就自由時報 ・ 10 小時前
日本東京電車井之頭線驚傳火災！鐵軌竄出猛烈火舌 驚悚畫面曝
根據X平台上發布的照片及影片顯示，鐵道上竄出猛烈火舌，並冒出滾滾濃煙。目前消防人員已到場灌水滅火。CTWANT ・ 19 小時前
感念恩師拉一把 三民高中校友林清華每年捐助20萬 嘉惠學弟妹
新北市立三民高中8日在36週年校慶暨運動會上表彰5位傑出校友，其中榮獲「教育貢獻類」的林清華，感念已過世的恩師黃明琇當初把他從翹課鬧事的小流氓拉回教室重拾書本，如今已是擁有多間補習班的知名補教業者，他宣布成立「黃明琇獎助學金」，每年捐助20萬元協助母校需要幫助的學弟妹，期盼讓更多孩子感受到被理解、被自由時報 ・ 9 小時前
五月天石頭老婆太辣！「僅靠長髮遮點」 大尺度自拍流出
五月天石頭老婆太辣！「僅靠長髮遮點」 大尺度自拍流出EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
日本熊襲人已釀13死 三大超商紛紛採取防備措施
（中央社東京8日綜合外電報導）日本各地接連發生熊襲人事件，今年已有至少13人喪命。當地媒體指出，日本三大便利商店品牌7-Eleven、全家（FamilyMart）、羅森（LAWSON）紛紛採取防備措施。中央社 ・ 9 小時前
高鐵乘車新制 11/10起對號座提早1小時以上搭車需先換票
為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵11/10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定！高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。高鐵公司呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。此外，旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 13 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 14 小時前