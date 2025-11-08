烈焰濃煙沖天！工地起火波及 東京京王井之頭線列車停駛

日本東京京王電鐵，今天上午將近8點時傳出火警，在井之頭公園車站軌道下方的工地突然起火，大火一路延燒造成鐵軌枕木都被燒壞。幸好火勢在2小時後撲滅，沒有造成人員傷亡，目前還在調查起火原因。

日本東京京王電鐵「井之頭線」吉祥寺站與井之頭公園站之間沿線發生火災。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

大火發生時，現場情況十分危急。目擊民眾表示，伴隨著巨大的爆炸聲，火焰一路蔓延至鐵軌上方，濃密的黑煙不斷竄出，現場一片混亂。還有民眾目擊，許多從車站出來的乘客都捂著嘴巴快速逃離現場，場面驚險。

根據NHK報導，此次火災發生地點位於距離井之頭公園站北側數十公尺處。大火不僅燒毀了鐵軌上的枕木，連同鐵軌旁的發電機與油漆等物品也遭到嚴重焚毀。京王電鐵因此被迫暫停富士見丘車站到吉祥寺站之間的列車運行，影響了當日的交通運輸。

這起工地火災讓人不禁聯想到2021年發生在京王電鐵的隨機殺人事件。當時一名嫌犯在萬聖節夜晚，打扮成電影主角「小丑」，在電車上縱火並隨機砍傷17人，造成現場一片混亂。相較之下，此次事件雖然只是工地意外起火而波及電車，但仍然引起了民眾的高度關注。

東京警消部門目前正全力調查這起火災的確切原因，以釐清事故的來龍去脈，並防止類似事件再次發生。相關單位也將評估鐵軌受損情況，以確保後續列車運行的安全。

