王軍

杯盞相撞的瞬間

不是碰響寒暄 是未出鞘的劍

在釉色裏藏起鋒芒萬千

酒液傾入瓷碗

琥珀色的浪濤翻卷

卷著陳年的故事

卷著欲言又止的試探

三巡之前 每個人都戴著假面

笑裏藏著機鋒 話裏埋著暗箭

杯沿是楚河漢界

指尖是兵馬萬千

一句“乾杯”飲下的

是半生的隱忍與盤算

酒過三巡 喉間燃起火焰

燒穿所有偽裝的體面

那些壓在心底的呐喊

那些藏在眼底的波瀾

都隨著酒氣噴湧蔓延

有人拍案痛罵世事多艱

有人執手哽咽訴說遺憾

有人醉眼朦朧指點江山

有人沉默獨酌淚濕衣衫

原來所有刀光劍影

不過是人心隔岸

所有爾虞我詐

不過是歲月輾轉

當烈酒浸透肝膽

當真情衝破羈絆

那些恩怨情仇 那些得失聚散

都化作喉頭一縷輕煙

在夜色裏緩緩消散

杯盞再傾 已無攻防之念

只剩純粹的暖 流過歲月的寒

酒入愁腸

不是借酒消愁的敷衍

是與自己和解的坦然

酒潤心田

不是買醉忘世的逃遁

是重整旗鼓的勇敢

醉眼看人間 事事皆釋然

烈酒如弦 彈盡世間冷暖

杯盞如硯

磨平所有牽絆

待晨曦微露 酒意漸散

留下的是

清醒後的堅定

與溫柔的強悍