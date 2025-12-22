烈酒賦／王軍
王軍
杯盞相撞的瞬間
不是碰響寒暄 是未出鞘的劍
在釉色裏藏起鋒芒萬千
酒液傾入瓷碗
琥珀色的浪濤翻卷
卷著陳年的故事
卷著欲言又止的試探
三巡之前 每個人都戴著假面
笑裏藏著機鋒 話裏埋著暗箭
杯沿是楚河漢界
指尖是兵馬萬千
一句“乾杯”飲下的
是半生的隱忍與盤算
酒過三巡 喉間燃起火焰
燒穿所有偽裝的體面
那些壓在心底的呐喊
那些藏在眼底的波瀾
都隨著酒氣噴湧蔓延
有人拍案痛罵世事多艱
有人執手哽咽訴說遺憾
有人醉眼朦朧指點江山
有人沉默獨酌淚濕衣衫
原來所有刀光劍影
不過是人心隔岸
所有爾虞我詐
不過是歲月輾轉
當烈酒浸透肝膽
當真情衝破羈絆
那些恩怨情仇 那些得失聚散
都化作喉頭一縷輕煙
在夜色裏緩緩消散
杯盞再傾 已無攻防之念
只剩純粹的暖 流過歲月的寒
酒入愁腸
不是借酒消愁的敷衍
是與自己和解的坦然
酒潤心田
不是買醉忘世的逃遁
是重整旗鼓的勇敢
醉眼看人間 事事皆釋然
烈酒如弦 彈盡世間冷暖
杯盞如硯
磨平所有牽絆
待晨曦微露 酒意漸散
留下的是
清醒後的堅定
與溫柔的強悍
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 15
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 102
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 11
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 10 小時前 ・ 7
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 50
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 310
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 280
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 29
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 62
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 5 小時前 ・ 1
陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修
八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 6
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 155
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 145
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 10 小時前 ・ 45
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2