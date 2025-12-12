「一烈!海派過生活」榮獲大獎

【記者卓羽榛臺北報導】由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）與東海岸部落夥伴共同組成的「海派聯盟」攜手打造的原民旅遊品牌「一烈! 海派過生活」，於12月12日在台北三創生活園區舉行的《Shopping Design》「Taiwan Design BEST 100」（TDB 100）頒獎典禮中脫穎而出，榮獲具文化指標性的「年度在地文化新演繹」大獎。



創立於2012年的「Taiwan Design BEST 100」，為全台最具影響力的設計獎項之一，本次得獎，不僅展現東海岸深厚的原民文化與創意能量，也代表「一烈!海派過生活」已從在地遊程成功發展為以原民文化為核心的深度體驗旅遊品牌。

《Shopping Design》TDB 100「年度在地文化新演繹」旨在表彰能從地方風土中萃取文化精神，並以設計激發創新價值的專案。評審團高度肯定「一烈!海派過生活」透過品牌設計、文化轉譯與創新多元的旅遊模式，體現東海岸獨有的生活態度、文化厚度與部落智慧，更藉此推動永續旅遊的實踐。



東管處表示，此次獲獎具重要意義，不僅見證公部門與部落協力的成果，也象徵東海岸部落旅遊的關鍵轉型。過去部落觀光多以外部視角切入，如今的「原住民旅遊」已轉向部落自主、跨部落合作與異業串連，東管處亦以部落自主討論出的「部落永續藍圖」為核心，逐步與部落合作實踐永續目標，成為推動區域永續觀光的重要基礎。



「一烈! 海派過生活」（Travel in Sea Style）以東海岸原住民族生活精神與生態智慧為核心，延伸出多樣互補的子品牌與旅遊產品，並由東管處與「海派聯盟」共同推動，包括：

海派玩家：兩人成行，提供低門檻且深度友善的部落旅遊體驗。

東岸部落工作假期：以參與式勞動，促進文化學習與永續社區關係。

童部野放：以營隊方式推動文化知識代際傳承。

Pahanhan 部落雜貨店、海人家部落旅宿：活化部落生活據點，串聯遊程，打造永續經營的在地旅遊網絡。



未來，東管處將持續深化與部落的協作，推動以共好與參與式規劃為主軸的旅遊治理模式，期盼讓「一烈! 海派過生活」成為展現台灣文化創新力的品牌，以在地精神與永續價值歡迎每一位到訪東海岸的旅人。