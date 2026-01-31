烏人權律師：俄犯下9萬宗戰爭罪 人權侵害難抹滅

（中央社記者陳彥婷基輔30日專電）俄烏戰事將步入第4年，烏克蘭人權團體「公民自由中心」主席馬特維丘克接受中央社專訪指出，已記錄逾9萬宗俄軍犯下的戰爭罪，包括拔指甲、電擊生殖器、挖出眼球等酷刑案例；若僅以停火定義和平，將忽略俄軍占領造成的人權侵害。

記錄包括拔指甲、電擊生殖器、挖出眼球等酷刑案例，目前資料庫已累積超過9.2萬起案件，是「人類歷史上對單一戰爭最完整的犯罪紀錄」。

2022年諾貝爾和平獎得主之一、烏克蘭人權團體「公民自由中心」（Center for Civil Liberties）主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）直言俄羅斯總統普丁目標在重建俄羅斯帝國，不會止步現時最具爭議性的頓巴斯地區或烏克蘭，外界若僅以不再流血視作和平，這是不理解俄羅斯。

「有人認為，當俄羅斯來時，我只是說我是俄羅斯人，然後把俄羅斯的旗幟插在屋外。不！是完全不一樣的，因為被俄羅斯占領代表民眾面臨失蹤、酷刑、性暴力、身分被否定、你的孩子被強制送養、過濾營與集體墳墓等人權侵害」。她強調這不是和平，依國際法，占領同樣屬於戰爭，只是以不同形式存在。

「公民自由中心」成立於2007年。馬特維丘克表示，該組織自2014年俄羅斯入侵烏克蘭以來，即開始蒐證俄軍涉嫌犯下的戰爭罪行，並在2022年俄軍全面入侵後持續進行。

她指出，團隊已訪談逾百名曾遭占領的烏克蘭民眾，記錄包括拔指甲、電擊生殖器、挖出眼球等酷刑案例，目前資料庫已累積超過9.2萬起案件，是「人類歷史上對單一戰爭最完整的犯罪紀錄」。

針對國際刑事法院（ICC）2023年以戰爭罪對普丁發布逮捕令，但至今未見執行，馬特維丘克坦言，現行國際法與和平安全體制確實失靈。她認為，這套制度是二戰後的產物，未隨著時代變化而改革強化，「我們未有完善體制，所以體制才失效」。

她呼籲，必須大幅改革聯合國和平與安全架構，以更有效保障全球人權。儘管未必能在有生之年看到成果，她仍認為有責任為下一代鋪路，同時不曾放棄蒐證工作，「假如今天我們無法把普丁繩之於法，總有一天，當機會來到時，我們便已準備好這些文件」。

談及台灣，馬特維丘克去年曾訪台並拜會副總統蕭美琴。她表示，短暫行程中感受到台灣社會對國家的熱愛，並認為「愛是一股強大的力量，能讓人面對各種困境」。

她也指出，烏克蘭人民對台灣處境感同身受，願意分享自身的錯誤與教訓，盼能對台灣有所助益。

她進一步指出，當前多個專制國家形成合作網絡對俄羅斯提供支援，但同時用以測試資訊戰、網路行動及新型軍事科技。「對於中國、伊朗、北韓而言，烏克蘭不是目標，而是工具」。

馬特維丘克認為，專制體制將人視為棋子，忽略公民的力量；民主社會則應著重公民組織與全民防衛，包括提升對假訊息的辨識能力、保護文化與價值。她強調最主要的目標是增加公民認知他們在捍衛價值、保護他們子女的未來。「這不只是專業軍隊、政治人物的責任，是所有公民的責任」。

她說，「有些國家人口眾多，卻缺乏真正的公民，因為公民不只是擁有護照，更是願意承擔責任」。

俄烏戰爭即將進入第4年，基輔與各地持續遭受空襲，能源與民生受創。馬特維丘克表示自己亦有累的時候，但提醒自己的工作是讓世界記得每一條生命的價值，

「當這場戰事把人變成數字，我們現在努力地把名字歸還給他們」。她哽咽表示，「希望不是盲目相信所有事情都會變好，希望是深知我們所有的努力都有著重要的意義」。

馬特維丘克曾嚮往從事劇場導演，被問假如有天她可以放下現時的身分，書寫創作，會是一齣甚麼戲。她表示，如今的現實如同「用短跑速度跑完一場馬拉松」，沒有時間停下來哀悼反思，或許會創作回顧現在的作品，希望創作帶來希望，「希望觀眾即使無法完全依賴國際和平體系，人們仍能依靠彼此」。（編輯：周永捷）1150131