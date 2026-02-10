烏來台九甲線半夜土石坍方 今上午7時恢復單線通行

烏來台九甲線凌晨土石坍方，巨石阻路雙向中斷。（圖／翻攝新北市烏來區公所臉書）

新北市烏來區重要聯外道路台九甲線，今（10）日凌晨發生落石崩坍意外，大量土石滑落至路面，造成雙向車道一度完全中斷，影響往來交通。警方獲報後迅速到場實施管制，並通報工務單位展開搶修，今上午7時恢復單線雙向通行。

警方表示，今日凌晨2時許，新店分局接獲民眾通報，指出台九甲線12.4公里處出現大規模落石情形。派出所員警趕抵後發現，大小不一的土石堆滿整個路面，雙線車道無法通行，現場視線不佳，通行風險極高。

由於該路段為烏來區主要聯外幹道，且事發時間在深夜，警方不敢大意，立即派出3名警力在現場實施交通管制，全面禁止車輛進入坍方路段，避免用路人誤闖發生危險。

隨後，中和工務段接獲通報後，調派大型重機具進場支援清除作業，搶修行動自夜間持續至清晨。經過徹夜清運與整理，相關單位於上午7時完成階段性搶通，現場恢復單線雙向通行，交通逐步紓解。

警方提醒，山區道路易受氣候與地質影響，即使完成初步清理，仍可能出現零星落石情形，呼籲用路人行經該路段時務必減速慢行，並配合現場人員指揮，以確保行車安全。

