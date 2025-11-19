烏來泰博館赴歐洲交流 讓原住民族文化被世界看見

泰博館前往柏林民族學博物館進行調研。(圖/新北市政府原民局提供)

海外泰雅族織品文物重製工作坊。(圖/新北市政府原民局提供)

泰博館為全國首創聘用在地導覽員的原住民族博物館。(圖/新北市政府原民局提供)

新北市長侯友宜今天(19日)主持市政會議，原民局以「泰博館20年的文化連結與未來行動」進行專題報告，市長侯友宜表示，烏來泰雅民族博物館是推動教育、研究、文化與國際交流的重要基地，今年泰博館遠赴德國及奧地利進行研究交流，並進一步與奧地利維也納世界博物館簽署合作備忘錄，成為全國首例，讓烏來的故事走向國際，象徵臺灣原住民族文化正式走上國際舞臺。

泰博館典藏近300件珍貴文物，包括編織、金屬、以及各項傳統工藝，呈現泰雅族與山林共生的智慧及生活美學，20年來拿下許多全國第一獎項，讓大家更了解原住民族的文化成就。新北市推動首座「原住民族歲時祭儀廣場」，做為原住民族人專屬場地，未來辦理活動時會將泰雅族、阿美族、排灣族等各族群的歷史傳統都納入，甚至融入客家的藍染文化等，展現多元族群的共融共好。

原民局表示，泰博館自開館以來即以「在地泰雅族文化」為主，108年率先訂定「兼職導覽員進用及管理要點」，成為全國首創聘用在地導覽員的原住民族博物館，讓在地族人以自身語言與觀點詮釋文化故事，並長年於全國原住民族地區文物館入館人次中穩居第一。