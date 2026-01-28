烏來泰雅博物館二十年耕耘 勇奪全國文化館雙銀獎肯定

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者陳志仁／新北報導）象徵全國30座原住民族文化館年度成果的「114年輔導原住民族文化館期末工作會報暨頒獎典禮」日前舉行，新北市烏來泰雅民族博物館一舉奪下「年度評鑑優等銀賞獎」及「文專人員優等銀賞獎」雙項殊榮，成為全國表現最亮眼的原住民族文化館舍之一。

圖／新北市政府原民局今（28）日於市政會議中獻獎。（新北市政府原民局提供）

新北市政府原民局今（28）日於市政會議中獻獎，原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，泰博館二十年來累積的專業與能量，展現文化推動與公共服務的平衡；新北市長侯友宜則強調，市府將持續支持泰博館永續發展，深化人才培力與跨館合作，打造全國文化館舍的重要典範。

泰博館自2005年開館以來，長期聚焦泰雅族文化研究、展示與推廣，是全國少數以單一族群為核心敘事的原住民族博物館，並長年穩居全國原住民族文化館入館人次首位；適逢開館二十週年，館方策劃紀念特展，透過多媒體螢幕結合泰雅織紋意象，打造互動式織布機，引導觀眾以身體參與文化學習，獲評審肯定展覽完成度高，兼具在地脈絡與族群精神。

114年間，泰博館於烏來區辦理逾九十場文化推廣活動，包含與在地編織協會合作推出「串珠手作體驗包」，以及攜手烏來文化健康站舉辦弓織技藝分享會，蒐集耆老的部落記憶，讓博物館成為連結世代的重要文化場域；並透過「烏來日日」、「部落小旅行」等專案，結合文化推廣與地方產業、觀光發展。

圖／泰博館製作無酸保存盒，協助提升耆老家中泰雅族貝珠長衣保存環境。（新北市政府原民局提供）

原民局補充，泰博館文物保存維護人員蘿法・尤命於年度評比中榮獲「文專人員優等銀賞獎」，其在調研泰雅族貝珠長衣過程中，不僅發現珍藏多年的貝珠衣與綴鈴衣，主動協助族人製作無酸保存盒，展現專業保存技術與對社群的尊重，讓博物館不只是文化的保存者，讓博物館成為部落記憶的同行者。

