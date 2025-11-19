烏來泰雅博物館20年 從部落出發深化國際合作





烏來泰雅民族博物館營運邁入第20個年頭，新北市原民局長林瑋茜今(19)日於市政會議中，公布明年度館務重點工作項目，包括典藏品高階數位化拍攝、海外文物織品重製特展及國際論壇辦理等，並回顧館舍自2005年開館以來的深耕歷程與文化成就。

市長侯友宜表示，泰博館不僅是烏來區的重要文化據點，更是連結在地發展的重要之門，未來將啟動常設展更新計畫，蒐集部落文化記憶故事、深化國際合作，朝向成為全國原住民族文化館典範的目標前進。

泰博館典藏近三百件珍貴文物，自開館以來即以「在地泰雅族文化為主」，2019年率先訂定「兼職導覽員進用及管理要點」，成為全國首創聘用在地導覽員的原住民族博物館，讓在地族人能以自身語言與觀點詮釋文化故事，並長年穩居全國原住民族地區文物館入館人次第一。



泰博館今年更踏出關鍵一步，前往德國及奧地利進行研究交流，重新連結散佚海外的烏來泰雅族文物，讓烏來的故事走向國際，也讓新北的文化被世界看見，並進一步與奧地利維也納世界博物館簽署合作備忘錄，成為全國首例，象徵台灣原住民族文化正式走上國際舞台。

侯友宜表示，泰博館不僅是一座展示文物的館舍，更是推動教育、研究、文化再生與國際交流的重要基地。下個20年，泰博館以專業為根、以文化為魂，將持續朝「全國原住民族地方文物館典範」的願景邁進，成為連結部落與世界的文化橋樑。

原民局長Siku Yaway林瑋茜強調，泰博館的每一項成就，都凝聚了在地族人、館員、導覽員及研究團隊的努力與熱情。未來面對新的挑戰，同時回應社會各界對泰博館未來經營、接管方向的關心，市府將持續強化跨局處、烏來區公所、部落組織及文化觀光產業的合作鏈結，打造更具凝聚力與活力的烏來文化網絡。

此外，原民局明年度除將擴大辨理織藝節，也會啟動常設展更新計畫，以當代策展語彙重新梳理烏來的文化脈絡與生活記憶，並積極蒐集與保存地方故事，讓烏來人的聲音被更多人聽見。

