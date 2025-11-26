烏來老街被嫌「像貧民窟」 大票人揭國旅敗筆：好牌全打爛

近年國旅品質屢遭質疑，就連泡湯勝地烏來老街也被點名，一名網友直言，當地擁有稀有的溫泉水質、河谷風景、瀑布，觀光資源豐富，卻因缺乏規劃，導致整區看起來像貧民窟，大嘆「這就是國旅」。話題引發熱議，一票人直喊認同，「很多景點都是一手好牌打爛」。

一名網友日前在臉書社團發文表示，烏來擁有稀有的溫泉、河谷風景、瀑布以及原住民文化等珍貴觀光資源，具備成為世界文化遺產的潛力，但實地走訪卻大失所望，多處建築年久失修、水管電線雜亂。

原PO提到，更讓他無法接受的是「覽勝大橋」，耗資上億的新橋破壞了山林視野，顯得格格不入。

話題曝光立刻掀起討論，一票網友大嘆，台灣多處風景區都缺乏規劃，是觀光失敗的原因之一，「烏來老街亂七八糟，根本不像旅遊區，浪費錢浪費時間」、「那個橋真的很不搭」、「大老遠開車還要被測速，抵達後看到的風景卻是這樣」、「以前去烏來住民宿，從房間窗戶往外看，發現整個烏來都走廢墟風，後來就沒再去過了。」

有網友點名其他景點，「論廢墟九份怎麼會輸」、「墾丁、基隆河沿線的壺穴、東北角、基隆和平島，全部都是一手好牌打爛。」

也有不少人提出具體建議，認為若能輔導商家將老舊建築統一翻新，例如設計成日式小木屋風格，一定能提升當地的觀光質感。

