烏來老街被批「像貧民窟」 網嘆好牌打爛：國旅敗筆

一名網友指出，烏來擁有世界稀有的溫泉水質、河谷風景、瀑布、原住民文化及伐木台車等豐富觀光資源，具備成為世界文化遺產的潛力，但實地走訪後卻大失所望，甚至直呼：整個區域看起來像「東南亞貧民窟」，貼文引發討論。

一名網友實地走訪烏來 後卻大失所望 。（圖／翻攝自 「反攻大路」臉書公開社團 ）

原PO在臉書公開社團「反攻大路」發文寫下，「如何搞爛世界遺產潛力風景，經典案例分享：烏來有世界稀有溫泉水質、河谷風景、瀑布、原民文化、伐木台車，全區小加薩戰爭東南亞貧民窟風格，廢墟一堆、水管電線雜亂，花了上億蓋了新橋，阻擋山林視線、中華美學，這就是國旅。」貼文曝光後引發網友討論。

不少人認為新蓋的橋與烏來景色不搭。（圖／翻攝自 「反攻大路」臉書公開社團 ）

不少人紛紛留言，「那個橋….真的很不搭欸」、「好幾年前有幸去烏來住了一個民宿，好像三千多塊吧，走廢墟風，我從房間的窗戶往外看，發現整個烏來都走廢墟風，後來就沒再去過了，真是美好的回憶。」、「好醜。有夠醜...真他媽的醜」、「烏來老街亂七八糟，根本不像旅遊區，浪費錢浪費時間」、「烏來管線真的屌」、「大老遠開車還要被測速，到達後看到的風景就這樣」、「烏來的住宿真的嘗試過一次，晚上不敢再去第二次，超級可怕」

許多網友也表示，「好奇外國人來台灣觀光會不會覺得眼睛很刺痛啊，舉目皆是醜陋的東西」、「我要說東南亞貧民窟許多不長這樣，木板鐵皮破歸破至少不會蓋這麼高調傷眼」、「論廢墟九份怎麼輸」、「全台的旅遊景點，都是千篇一律的夜市風格，實在沒什麼，都是被糟蹋了」、「台灣的國旅不用錢去玩我都覺得嫌棄」。

