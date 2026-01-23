烏供陸軍備 學者：賴急挺 逆風且卑微

烏克蘭總統澤倫斯基近日在「世界經濟論壇」中，指稱俄羅斯的飛彈含有歐洲、美國與台灣的關鍵零組件。對此，賴清德總統與外交部23日接連發聲挺烏，甚至將矛頭指向中國。但學者認為，美國正試圖從俄烏戰爭中脫身，且烏克蘭與大陸長期關係不錯，賴總統的反應不僅逆風，更顯得「過於急迫與卑微」。

賴清德昨強調台灣與烏克蘭同陣線，喊話澤倫斯基提供資訊，並暗指要加強管制「透過第三國」商品進入俄羅斯；但前烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）2024年曾在廣州和大陸外長王毅會談，表態支持大陸在台灣問題的立場，去年初雙方又簽署烏克蘭豌豆和野生水產品輸陸議定書。

國際關係學者李其澤直言，烏克蘭長期向中共輸出航母、發動機等關鍵軍事技術，是助長共軍威脅台灣的推手，如今烏方反指台灣商用零件流入俄國，實屬倒果為因，府方與外交部對烏克蘭的反應過於急切且卑微。

此外，他分析川普想從俄烏中抽身，更傾向施壓烏克蘭，台灣此時強調「與烏克蘭站在一起」並大動作將矛頭對準大陸，雖符合過去「民主同盟」敘事，卻與川普「美國優先」及「迅速終戰」的現實脫節，恐陷入外交上的被動與尷尬。

淡大外交系助理教授陳奕帆也說，川普政府要烏國割地以滿足俄烏停戰協議條件，也表態期待4月訪陸行程，此時我國過度回應烏克蘭總統指控，會更暴露自己「逆風而行、裡外不是人」。

軍事專家梅復興則發文揶揄「賴總統回應得很好」，但應強烈要求烏克蘭要為其過去30餘年來，近乎無上限的供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，從而促成中共如今軍力嚴重威脅印太區域安全的行為嚴正道歉。