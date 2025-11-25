烏俄停火有譜？美烏談判「進展順利」美官員：烏克蘭同意和平協議

烏克蘭總統澤連斯基（左）與美國總統川普（右）。

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭已將近4年，造成數十萬人死亡。俄羅斯至今不斷對烏克蘭各地發動空襲，造成平民死傷。戰火持續延燒之際，美國官員當前正與俄羅斯代表團商討烏俄和平協議條款，而據一名美國官員透露，烏克蘭方面已同意美國所提出的和平協議。美國與烏克蘭代表團皆聲稱23日的日內瓦會談成效顯著，雙方就多項議題達成共識

綜合美國廣播公司（ABC）及英國廣播公司（BBC）報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）與俄羅斯代表團商討烏俄和平協議。一名官員指稱：「烏克蘭人同意了和平協議。還有一些細節要處理，但他們同意了和平協議。」

廣告 廣告

美國陸軍發言人托爾伯特（Jeffrey Tolbert）今日指出：「從週一深夜到週二，德里斯科部長與他的團隊一直在和俄羅斯代表團討論，尋求為烏克蘭達成一個持久的和平。」並提到：「談判進展良好，我們也保持樂觀。德里斯科部長在整個談判過程中，都和白宮以及美國政府各部門緊密協調。」

代表烏克蘭在日內瓦談判的國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）證實，雙方在會談中對協議的關鍵條文達成共識，盼望能在本月敲定烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）赴美與美國總統川普（Donald Trump）面對面協調。

美方原先提出的28點和平計畫立場傾向俄羅斯，要求基輔做出多項讓步，引發國際社會譁然。在與烏克蘭代表會商後調整為19點且更符合基輔訴求與立場。敏感的領土問題則留給川普與澤連斯基解決，雙方官員已為此安排行程。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則表示，兩位領袖並未安排在本週會晤。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普簽署行政命令 將穆斯林兄弟會分支機構列為「外國恐怖組織」

澤連斯基感謝美國與川普 盼和平方案「每一步都走正確」