烏俄停火現轉機？澤倫斯基表態：烏克蘭放棄加入北約

烏俄戰爭持續膠著當中，烏克蘭總統澤倫斯基將在德國柏林與美國、歐盟代表舉行會談，但沒想到在會談前夕他表態放棄加入北約，以此換取西方盟國的安全保障。

澤倫斯基將在德國柏林與美國、歐盟代表舉行會談。圖／翻攝自澤倫斯基@IG

根據路透社報導，澤倫斯基在柏林與美國特使會談前表示，烏克蘭已經放棄加入北約，以此換取西方盟國的安全保障，作為結束與俄羅斯戰爭的妥協方案。澤倫斯基表示，「烏克蘭從一開始就希望加入北約，因為北約能提供真正的安全保障。但美國和歐洲的一些夥伴並不支持這一方向。」

廣告 廣告

澤倫斯基指出，「如今烏克蘭與美國達成的雙邊安全保障，美國給予我們的類似《北大西洋公約》第五條（北約集體防衛條款）的安全保障，以及歐洲盟國及加拿大、日本等其他國家的安全保障，這些都是防堵俄羅斯再次入侵的保障，也是我們做出的妥協。」

澤倫斯基這舉動也代表烏克蘭局勢的重大轉變，報導中還提到，烏克蘭、歐洲和美國正在討論一項包含20項內容的計劃，最終目標是實現停火，澤倫斯基表示「烏克蘭需要體面的和平，我們準備盡可能以建設性的方式開展工作。未來幾天將充滿外交努力。至關重要的是，外交努力必須取得成果」。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

歐盟各國達成一致 宣布無限期凍結俄國2100億歐元資產

不滿烏俄、歐洲「光說不練」 川普：有望停火才派人出席會談

稱「烏克蘭比俄國更腐敗」 小川普：川普恐放棄調停烏俄戰爭