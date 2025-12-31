烏俄和談曙光？澤倫斯基證實與川普討論「美軍駐烏」 俄控普丁官邸遇襲恐添變數

烏克蘭總統澤倫斯基證實，他正與美國總統川普及其領導的西方聯盟深入探討未來美軍駐紮烏克蘭的可能性。（白宮提供）

隨著烏俄戰爭進入關鍵轉折，基輔與華府之間的外交角力正緊密展開。烏克蘭總統澤倫斯基於週二（30日）證實，他正與美國總統川普及其領導的西方聯盟深入探討未來美軍駐紮烏克蘭的可能性。

《路透社》報導，澤倫斯基強調，美軍的實體存在將為烏克蘭提供最強有力的安全保障，這也是基輔在邁向和平協議過程中的核心訴求。儘管白宮對此尚未正式表態，但川普日前曾透露雙方已接近達成協議，雖然在領土讓步等棘手議題上仍有磨合空間，但他認為目前進度已達9成以上，並期待歐洲各國在美國的支持下能共同承擔維安重任。

廣告 廣告

然而，這場和談曙光卻因一場突如其來的「官邸遇襲」指控而蒙上陰影。俄羅斯方面宣稱基輔派遣了近百架無人機企圖攻擊總統普丁位於諾夫哥羅德的官邸，俄國外交部長拉夫羅夫隨即將此定調為國家恐怖主義，並強硬表示將採取報復行動。

對此，澤倫斯基強烈駁斥這是為了掩飾侵略行徑、破壞和平進程而編造的「俄式謊言」；法國政府也出面聲援，指出查無任何證據支持俄方的指控，並認為這是莫斯科對川普和平議程的挑釁。川普對此雖表示憤怒，但對於證據力仍持保留態度。

與此同時，區域盟友的動向也引發高度關注。波蘭總理圖斯克語出驚人地表示，在美國安全保障的支持下，烏俄和平可能在未來幾週內就會實現，他甚至提到美軍可能部署於兩軍接觸線的可能性，這與俄羅斯要求烏克蘭全面撤出東部戰區的立場形成強烈對比。

即便外交談判看似如火如荼，戰火在黑海沿岸依然猛烈。俄軍持續針對敖德薩等戰略港口發動襲擊，企圖癱瘓烏克蘭的經濟命脈，而烏方則利用海上無人機精準打擊俄羅斯的影子船隊，顯示出在談判桌外的武力博弈依然緊繃。

這場結合了美軍駐紮談判、領土爭議與官邸攻擊羅生門的複雜棋局，已成為國際政壇最受矚目的焦點。各方領袖雖然在公開場合展現出促成和平的姿態，但互信基礎的薄弱與戰場上的持續交鋒，仍為這條終戰之路埋下了高度不確定的變數。

更多鏡週刊報導

杜紫宸曾稱台半導體2025消失 她酸國民黨：地獄級反指標

年末震撼彈！天后張惠妹無預警發新歌 粉絲嗨翻：地表最強跨年驚喜

孕婦抽菸傷身又傷後代 1天超過10根「孩子骨折機率大增」