烏俄和談 俄副外長再次強調俄羅斯安全保障

媒體引述一名俄羅斯高階外交官今天(10日)清晨表示，解決俄羅斯與烏克蘭之間持續近4年衝突的協議，必須考慮到俄羅斯的安全保障。

俄羅斯副外交部長格魯希科(Alexander Grushko)向俄羅斯「消息報」(Izvestia)表示：「我們承認，烏克蘭和平協議必須顧及烏克蘭的安全利益，但當然，俄羅斯的安全利益也是一個關鍵因素。」

他說：「若你仔細觀察並研究歐洲聯盟(European Union, EU)領導人的聲明，沒有人談到對俄羅斯的安全保障。這是和平協議的關鍵要素。沒有安全保障，協議就不可能達成。」

俄羅斯和烏克蘭談判人員最近幾週已與美國代表在阿拉伯聯合大公國舉行了兩輪會談。雖未達成和平協議，但雙方在上週最新一次會談中，同意進行5個月來的首度戰俘交換。

對烏克蘭的安全保障一直是討論的重點之一，其他還有俄羅斯對烏克蘭領土控制的程度，和基輔的戰後重建計畫。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)9日表示，有關烏克蘭安全保障的文件已經準備就緒。

「消息報」表示，格魯希科列出了這類保障可能包含的要素。

這包括了莫斯科長期以來提出的要求，例如禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織(NATO)會員、拒絕北約國家以任何形式向烏克蘭部署軍隊以作為和解方案的一部分、以及停止他所謂的利用烏克蘭領土對俄羅斯構成「威脅」的行為。

雙方在最新一輪的會談中同意參加下一輪會談，但尚未確定具體日期。澤倫斯基曾表示，下次會議將在美國舉行。