烏俄戰場受傷被俘 2北韓士兵尋求南韓展開新生活

根據法新社今天(24日)看到的一封信件，2名遭烏克蘭關押的北韓戰俘表示，他們希望在南韓展開「新生活」。

先前有報導指出，這兩名男子自今年1月在戰場上受傷後一直被基輔關押，他們正尋求脫北投降南韓。

不過，這封信件是這兩人首度親口表達這項意願。

這兩名士兵在10月下旬寫給一家位於首爾的人權組織的信件中表示：「感謝南韓人民的支持，新的夢想和願望已經開始生根發芽。」該組織本週將信件和法新社分享。

根據南韓和西方的情報機構，北韓已經向俄羅斯派遣了成千上萬名士兵，支持其對烏克蘭長達近4年的入侵。

根據南韓估計，至少有600人喪命，還有數千人受傷。

分析家表示，北韓正從俄羅斯接受財政援助、軍事科技和食品與能源供應作為回報。

根據南韓情報機構的說法，北韓軍人受到指示寧死不屈，寧可自殺也不願被俘虜。

在這封信件中，兩名戰俘感謝了那些為他們奔走的人，「鼓勵我們，並將此一情況視為新生活的開始，而非一場悲劇。」

他們寫道：「我們堅信，我們永不孤單，我們將在南韓的人視作我們自己的父母和兄弟姊妹，並決定投入他們的懷抱。」

這封信件由這兩名北韓士兵署名，法新社應要求隱去其姓名，以保護他們的安全。(編輯：許嘉芫)