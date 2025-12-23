烏俄戰火延燒黑海！兩軍互炸港口 俄軍官再遭暗殺

烏克蘭黑海港口城市奧德薩，近期頻頻遭俄羅斯鎖定攻擊。（圖／達志影像美聯社）

烏俄雙方近期互轟對方在黑海的港口，俄羅斯方面有碼頭、輸油管道受損，就連油輪也被炸；在烏克蘭這邊，奧德薩的港口也遇襲，當地的穀物出口可能受阻，也引發小麥期貨上漲。至於在莫斯科，又傳有軍官遭暗殺，這次同樣是死於，汽車炸彈襲擊，這已經是俄烏開戰後，第6位俄羅斯軍官被暗殺。

烏克蘭和俄羅斯之間的衝突持續升溫，雙方正透過無人機攻擊對方重要設施，試圖削弱對方的經濟和物流能力。烏克蘭奧德薩的葵花籽油儲存設施及倉庫遭俄羅斯無人機攻擊，而烏克蘭也反擊俄羅斯塔曼港，造成輸油管道、碼頭和油輪嚴重損壞。同時，莫斯科發生的汽車炸彈事件導致俄軍高階將領喪生，使緊張局勢進一步加劇。在這種情況下，雙方代表與美國正在佛州進行和平協議磋商，但前景仍不明朗。

俄羅斯對烏克蘭的無人機攻勢持續不斷，迫使烏軍動用S-60型57mm高射砲和白朗寧M2重機槍進行防禦。儘管烏軍努力攔截，奧德薩的重要設施仍遭到嚴重破壞。一座葵花籽油儲存設施被無人機撞擊後燃起熊熊大火，濃煙密布；另一座倉庫也因夜間襲擊陷入火海。烏克蘭表示，俄軍加大對這座黑海港口城市的攻擊，意在徹底破壞烏克蘭的海運物流系統。

烏克蘭也採取同樣策略反擊俄羅斯。位於黑海的俄羅斯塔曼港在週一遭烏克蘭無人機攻擊，濃煙幾乎覆蓋整個天空。此次襲擊造成輸油管道受損，2座碼頭和2艘油輪遭到嚴重破壞。烏軍此舉明顯是想切斷俄羅斯通過石油出口獲得的戰爭資金。而奧德薩港口遭襲可能會延緩當地穀物出口，芝加哥小麥期貨已經因此上漲。

除了港口衝突，莫斯科南部週一還發生汽車爆炸事件，車輛被炸得面目全非，附近轎車也受波及。一位莫斯科民眾表示，爆炸發生時真的嚇壞了，起初以為是無人機被擊落，直到早上才知道事件詳情。這起汽車炸彈案震驚了莫斯科當局，因為一名俄軍高階將領在爆炸中喪生。俄羅斯調查委員會發言人Svetlana Petrenko表示，俄羅斯調查委員會已經針對莫斯科亞謝涅瓦亞街發生的汽車炸彈襲擊事件立案調查，事件導致俄羅斯武裝部隊總參謀部作戰訓練部門主管中將薩爾瓦羅夫身亡。

自戰爭開始以來，俄羅斯軍官接連遭到暗殺。包括薩爾瓦羅夫在內，至少有6名軍方人士被刺殺，其中至少4起發生在莫斯科或鄰近地區。烏克蘭通常不會承認這些攻擊行動是他們所為。汽車炸彈是最常見的作案手法，今年4月在莫斯科東部就曾發生類似爆炸案，造成莫斯卡利克喪生。

在這樣的緊張局勢下，烏俄美三方代表目前齊聚美國佛州，正在密集磋商和平協議。烏克蘭總統澤倫斯基表示，計畫包含20項要點，雖然不一定完美，但計畫本身已經存在，其中包括烏克蘭、歐洲國家與美國之間關於安全保障的框架文件。烏克蘭前經濟發展與貿易部長Tymofiy Mylovanov認為，20點和平計畫目前的癥結在於頓巴斯地區的歸屬問題，那裡曾經是戰鬥最激烈的地區。然而，路透社引述熟悉美國情報的消息人士指出，截至9月底的情報顯示，普欽還沒有放棄併吞烏克蘭全境，顯示莫斯科當局依舊野心勃勃。

