烏俄戰爭仍未停! 台灣企業家白璨榮再捐救災車援烏

烏俄戰爭還沒停火，台灣企業家白璨榮，居中媒合資源，在今天（27日）送出67台救災車送往烏克蘭，白璨榮說，這是最後一批捐贈行動，加上之前的善舉，總共送出超過兩百台救災車，過程雖然辛苦，但想在能力所及範圍，盡一份心力，也讓烏克蘭人相當感動。





一整排救災車，印有台灣和烏克蘭國旗，一旁寫有"台灣挺自由"，裝櫃後，通通要送往烏克蘭，烏俄戰爭持續延燒，台灣有善心企業家，居中媒合資源，這一批準備67台救災車，送往烏克蘭前線，加上先前已經送出的一百多台，總數超過兩百台。

企業家白燦榮，力挺烏克蘭，他說籌措車輛過程雖然辛苦，不過戰爭造成烏克蘭死傷嚴重，因此想在能力所及範圍，盡一份心力，這樣的善舉，看在烏克蘭人眼中，相當感動。





在台烏克蘭人說，這些救災車送往烏克蘭的過程，得經過漫長海運和陸運，過程中還可能面臨攻擊，不過來自台灣的愛心，飄洋過海克服阻礙，總共送出超過200台救災車，用實際行動，力挺烏克蘭，也告訴國際說Taiwan can help。





