烏俄戰爭何時了？澤倫斯基「放棄加入北約」…新20點計畫曝光：考慮烏東設自由經濟區

[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日時對外宣布，在與美國代表團進行談判後，雙方已就與俄羅斯停戰擬定一份「20點計畫」，引起外界關注的是，基輔當局在放棄加入北約後，考慮在烏東建設自由經濟區。

烏克蘭總統澤倫斯基24日時對外宣布，在與美國代表團進行談判後，雙方已就與俄羅斯停戰擬定一份「20點計畫」。 （圖／美聯社）

澤倫斯基表示，目前烏克蘭與美國在領土札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的控制權尚未達到共識，盼美國總統川普（Donald Trump）能趕快與他進行會談。

廣告 廣告

除此之外，澤倫斯基也指出，經過烏美兩國代表團周末於邁阿密舉行會談後，敲定了新的20點計畫，俄羅斯也將在24日對這項計畫進行回應。據了解，新版20點框架允許烏克蘭維持目前80萬人的軍隊規模，其核心在於按現有戰線實施前線凍結，並考慮在爭議區域設立「非軍事區」或美方所稱的「經濟區」。

除了新20計畫中，除了不逼迫烏克蘭從頓涅茨克撤軍外，也不再要求烏克蘭在法律上承諾不加入北約，澤倫斯基明確表示「我們放棄修改憲法來承諾不加入北約」。

克里姆林宮已在24日證實，俄羅斯總統普丁已聽取特使德米特里耶夫關於20點計畫的簡報，並正在擬定回應，預期德米特里耶夫周末在邁阿密與美方代表舉行談判。

澤倫斯基強調，烏克蘭的立場是，如果所有地區能夠維持現狀，就能達成協議，但如果不同意維持現狀，那麼要碼戰爭繼續，要碼必須針對所有潛在的經濟區做出決定。

更多FTNN新聞網報導

烏克蘭逃兵潮惡化！逾23.5萬官兵擅離職守 士兵寧願坐牢也不上前線

1年內第3起！俄參謀本部中將遭炸死 俄當局定調謀殺「懷疑烏克蘭操弄」

俄烏終戰還很遠？歐烏修改美和平方案未出爐 俄先嗆：不可能提高和平可能

