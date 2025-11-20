烏俄戰爭大轉折？傳美國要求烏克蘭割地縮軍換結束戰爭 白宮拒絕評論

美國正向烏克蘭總統澤倫斯基施壓，要求基輔接受一份由華府起草的終戰框架，內容包括割讓東部部分領土、交出部分武器並縮減軍隊規模。（翻攝自烏克蘭國防部臉書）

《路透社》報導，美國正向烏克蘭總統澤倫斯基施壓，要求基輔接受一份由華府起草的終戰框架，內容包括割讓東部部分領土、交出部分武器並縮減軍隊規模。多名知情人士透露，美方已明確向澤倫斯基傳達此方向，盼烏克蘭同意方案主要條件。此舉被視為戰事以來對基輔最嚴峻的政治壓力，而時機正值俄軍在前線持續推進、烏國內部又因貪腐醜聞罷免2名部長，情勢更形緊繃。

白宮拒絕評論細節，但美國國務卿盧比歐表示，華府仍在根據衝突雙方意見研擬多項可能方案，並強調要結束這場曠日持久的戰爭，雙方都必須做出艱難讓步。烏方官員則向路透透露，基輔確實收到美俄討論和平方案的「訊號」，但烏克蘭並未參與起草，對內容並不知情。

澤倫斯基目前在土耳其與總統艾爾多安會談，並將於翌日在基輔接見美國陸軍高層。他在Telegram發文未提及美方方案，但呼籲美國展現「有效且強大的領導力」，並稱只有美國與總統川普有能力真正終結這場戰爭。土耳其亦提出不同談判格式，願意提供平台促成對話。

戰線膠著下烏克蘭能否接受割地換和平？

俄羅斯方面並未顯示任何讓步意願，普丁仍堅持烏克蘭必須放棄加入北約，並自俄方聲稱已併入的四州撤軍。俄軍目前控制約19％烏克蘭領土，並在冬季前頻繁攻擊能源設施，造成基輔壓力日增。

美國是否要求烏軍限縮兵力？

歐洲外交官指出，要求烏克蘭削減軍隊的內容，更像是俄羅斯的要求，而非美國會認真推動的方案；也有人認為川普政府此舉可能是想在談判中將基輔逼至牆角，但若忽略烏克蘭及歐洲盟友立場，方案不可能成立。

以土地換取安全保證是否成為主流方向？

《Axios》報導稱，美方新提案設想由烏克蘭將未控制的東部領土割讓莫斯科，換取美國對烏克蘭及歐洲的長期安全保證。儘管此消息引發烏克蘭債券大漲，但方案仍極具爭議。

美國陸軍部長德里斯科爾及陸軍參謀長喬治已抵達基輔，進行「實地調查」，並將與澤倫斯基會面。未來數日，美烏俄三方的互動，恐將成為左右戰爭走向的關鍵轉折點。

