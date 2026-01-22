烏俄戰爭顛覆戰爭思維？盧德允曝「廉價無人機重要性」：美軍正在向伊朗學習

​為反制共軍威脅，強化不對稱戰力，在國防部所公布1.25兆國防特別條例公開報告中規劃將採購多達20多萬架的無人機，前國防部視察盧德允在《盧德允視察中》中指出，美軍已規劃仿效伊朗規劃製造大量廉價的無人機，認爲美國應協助台灣建立相關供應鏈產能，並販售相關武器。

烏俄戰爭顛覆傳統戰爭思維，烏克蘭與俄羅斯雙方在開戰以來發動大量的無人機襲擊敵方關鍵基礎設施，廉價大量的無人機也逐步成為戰場的重要戰力，能精準摧毀裝甲車輛，迫使重裝備後撤，而這樣的戰略思維轉變也同樣出現在伊朗與以色列的空襲當中，對以色列防空系統帶來一定程度的壓力。

盧德允指出，美軍已從烏俄戰爭與中東衝突的實戰中學習到教訓，要建立低成本、大量、長程的無人機，直言就算打擊沒有非常精準也沒關係，就用數量取勝，就算能夠攔截一部分的無人機，仍然能夠以數量完成戰略目標，而這背後的關鍵就在於無人機的造價不能太高。

盧德允表示，以目前在戰場上廣泛使用的無人機為例，如伊朗見證者、俄國天竺葵等，共軍也以此發展出了他們自己的向日葵，單價約在 1 萬至 5 萬美元之間，美國目前也採行這樣的思維，仿造伊朗的見證者，訂定Lucas 計劃，預計製造單價 1-3 萬美元的廉價無人機。

盧德允認為，這種無人機中科院也做的出來，只是產能無法立即建立，他建議美國應協助台灣建立產能，或直接販售此類無人機給台灣，如此一來，台灣才能夠對共軍造成實質威脅，對中共 1000 至 2000 公里範圍內的軍事、政治、經濟設施進行實質打擊，迫使中共認真考慮動武的代價。

