烏俄戰爭首見港人志願兵陣亡！2香港青年遺體仍留在前線 港府證實

2名香港男子為烏克蘭打仗而戰死。 圖：翻攝自《觀察者網》

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵犯烏克蘭持續將近4年，造成數十萬人死亡，期間俄軍多次轟炸民宅、屠殺平民，行徑令人髮指，引起國際社會怒火，各國志願兵陸續加入烏克蘭軍隊反抗俄羅斯侵略。香港媒體報導披露，2名參加烏克蘭部隊的香港青年當地時間26日在烏克蘭南部的札波羅熱執行任務時遇襲身亡，香港入境處27日證實已接獲家屬求助，將依家屬意願提供可行協助。

根據香港商報報導，陣亡的這2名香港籍士兵分別為23歲及30歲，是在11月中下旬抵達烏克蘭加入部隊，並接受約1個月的訓練，隸屬烏克蘭陸軍機械化步兵第141輕裝甲化旅。當地時間26日傍晚，這2名香港籍士兵與1名捷克籍士兵位在扎波羅熱（Zaporizhzhia）附近一個烏克蘭軍隊的控制區內執行拯救及偵察任務時遇襲身亡。

報導提到，2名香港籍士兵遺體仍留在前線林區內，尚未取回。香港入境處27日在回覆媒體查詢時證實已接獲家屬求助，並即時透過中國外交部駐香港公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括2人的身分。此後會繼續與公署、大使館及家屬保持聯繫，積極追蹤進展，並按當事人家屬的意願提供適當意見及可行協助。

報導指出，是烏俄戰爭爆發近4年來首度有香港人在戰場陣亡。這2名香港青年曾分別在法國外籍兵團第1團及第4團服役。而在2人陣亡前，至少已有4名香港人加入烏克蘭軍隊參戰。然而，烏克蘭戰場情勢險惡，台灣籍志願兵曾聖光、吳忠達於分別於2022年、2024年抵禦俄軍侵略而戰死；2024年也有一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮陣亡。

