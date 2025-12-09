即時中心／林韋慈報導

根據《烏克蘭真理報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基近日時表示，歐洲多國已在「堅決聯盟」（coalition of the resolute）框架下，就一項旨在保障烏克蘭長期安全的方案達成初步共識。美國也在近日表示和談僅剩最後一哩路。

然而，澤倫斯基指出，儘管各國在原則上支持相關構想，但真正關鍵的部分，若俄羅斯再次發動侵略時，各國將採取哪些具體行動，至今仍未得到明確承諾。他強調，烏克蘭需要的不僅是政治上的支持，更需具體且可立即啟動的應對機制。

他也表示烏克蘭並未考慮交出任何領土，因為無論是國內法律、國際法，還是道德原則，都不允許這樣做。也表示，對烏克蘭而言，長期安全保障與美國的持續支持同等重要。他說：「武器援助十分重要，但這還不夠。我們必須確保美國持續協助、持續向俄羅斯施壓。真正能夠保障烏克蘭未來的，是安全保障本身。」此外，他透露已收到波蘭總統卡羅爾釋出的邀請訊號，只要接獲正式或非正式的確定日期，他隨時準備前往華沙進行首次會晤。

與此同時，根據《路透社》報導，美國總統川普任命的特使凱洛格（Keith Kellogg）近日在「雷根國防論壇」上表示，結束俄烏戰事的談判「已進入最後階段」，甚至形容距離最終和平協議「只剩最後10公尺」。他指出，談判目前卡在兩大焦點：其一是頓巴斯地區的領土安排，其二是札波羅熱核電廠的權屬與未來管理方式。一旦這兩個問題獲得具體共識，整體協議就可能迅速完成。

不過，俄方的態度顯示談判仍存在相當距離。俄羅斯媒體援引克宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）的說法指出，美方提出的協議草案「仍需大幅修改」，當前版本「無法完全接受」。他並未透露俄方希望調整的方向，但外界普遍認為，領土與核電廠管理權是雙方最難彌合的核心分歧。

原文出處：快新聞／烏俄有望停戰？澤倫斯基：烏克蘭絕不交出任何領土

