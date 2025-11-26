烏俄止戰再等等？CNN揭「和平計畫3大分歧」美國、烏克蘭談不攏

烏克蘭總統澤連斯基和美國總統川普。（資料照） 圖：翻攝白宮臉書

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭已將近4年，造成數十萬人死亡。俄羅斯至今不斷對烏克蘭各地發動空襲，造成平民死傷。戰火持續延燒之際，根據美國官員說法，烏克蘭已同意與俄羅斯達成結束戰爭的協議，只剩下一些小細節尚未敲定。但美國有線電視新聞網（CNN）引述內部消息披露，儘管雙方在草案措辭方面取得進展，卻仍存在實質性分歧，最終文本尚未達成一致。

美國總統川普（Donald Trump）指示特使魏科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，同時已在阿布達比與俄方會談的陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）則被指示與烏克蘭方面談話。美國廣播公司新聞網（ABC News）報導引述一名美國官員說法指稱，烏克蘭已同意一項潛在的和平協議，目前只剩一些細節尚待協調。

CNN報導指出，烏克蘭知情人士表示，雙方在大部分議題上已達成共識，但至少還有3個關鍵領域存在重大分歧。首先是最敏感的領土問題，針對烏克蘭是否需要放棄被俄羅斯併吞、但尚未完全占領的土地，目前尚未做出決定，烏克蘭知情人士直言：「如果要說我們現在已經有了烏克蘭接受的版本，那會是非常錯誤的。」

報導續指，其次是軍隊規模議題，上週外洩的28點和平計畫提及將烏克蘭軍隊人數限制在60萬人，如今已有新的數字，但基輔當局還要求進一步調整，最終才會準備同意。最後則是烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的問題。知情人士表明，這種要求是不可接受的，此類讓步將開創惡劣先例，等於讓俄羅斯對北約擁有否決權，但俄羅斯根本不是北約成員。

