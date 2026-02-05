烏俄重啟和平談判 烏方代表：會談富有成效

在美國斡旋下，烏克蘭跟俄羅斯4號在阿聯首都阿布達比舉行新一輪談判，烏克蘭談判代表指出，這次會談充實且富有成效，聚焦實質的步驟以及可行的解決方案。預料雙方5號將再度舉行會議。

然而會談登場之際，克里姆林宮表示，在烏克蘭同意俄方提出的條件之前，俄軍不回停止軍事行動。烏克蘭頓內茨克地區一處市場，4號上午遭俄軍砲擊，傳出至少7人死亡、15人受傷。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

川普宣布 對印度商品對等關稅25%降至18%

烏克蘭礦工巴士遭俄無人機擊毀 造成15死7傷

美烏俄三方會談阿聯登場 澤倫斯基：頓巴斯領土成美烏最後待解問題