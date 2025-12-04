烏克蘭人口危機！少600萬人、重創出生率 戰後恐無人重建家園

烏克蘭正面臨嚴峻的人口危機。西部小鎮霍什查（Hoshcha）的產科病房空無一人，今年僅記錄139名新生兒，低於2024年的164名，更遠不及十年前每年超過400名的出生數。婦科醫師赫克爾（Yevhen Hekkel）感嘆：「許多年輕男性已經死亡，坦白說，他們本應補充烏克蘭的基因庫。」

《路透社》4日報導，根據烏克蘭國家科學院人口研究所數據，該國人口已從2022年2月全面入侵前的4200萬人，縮減至目前不到3600萬人，其中包括數百萬被俄羅斯占領地區的居民。該機構預估，到2051年人口將降至2500萬。根據美國中央情報局2024年世界概況估計，烏克蘭擁有全球最高死亡率和最低出生率，每一名新生兒對應約三名死者。戰爭造成數十萬人傷亡，加上數百萬人逃離家園、新生兒數量銳減，當局正面臨一個關鍵問題：戰爭結束後，還有誰能重建這個破碎的國家？

霍什查是一個約5千人的烏克蘭小鎮，距離前線數百英里，卻承受人口危機的全面衝擊。鎮議會主席潘丘克（Mykola Panchuk）表示，霍什查及周邊地區約2萬4千名居民中，自2022年以來已有141人在戰爭中喪生，另有11人自2014年起在東部對抗俄羅斯支持的武裝分子時陣亡。附近薩多韋村（Sadove）一所曾有200多名學生的學校已經關閉，潘丘克說：「兩年前我們被迫關閉這所機構，因為那裡只剩九個孩子。」

烏克蘭政府估計，該國男性平均預期壽命從戰前的65.2歲降至2024年的57.3歲，女性則從74.4歲降至70.9歲。基輔政府去年提出2040年人口戰略，警告未來十年將面臨450萬勞動力短缺，建築、科技和行政服務業最需要人力。該戰略著重於阻止進一步移民並吸引海外烏克蘭人返國，當局估計這些措施可能使人口在2040年回升至3400萬，但若目前趨勢持續，也可能降至2900萬。

烏克蘭智庫經濟戰略中心今年3月指出，自俄烏戰爭以來離開的約520萬烏克蘭人仍留在海外，主要分布在俄羅斯、德國和波蘭等歐洲國家。該中心預測，其中170萬至270萬人將留在國外，戰爭結束後可能還會有數十萬名成年男性加入。國家科學院人口研究所副所長赫拉敦（Oleksandr Hladun）表示，2022年以來難民中年輕女性比例過高，加劇了人口危機。

霍什查醫院的產科病房在2023年因未達到年度170名新生兒目標而失去政府資助，潘丘克說：「我們有一個孩子晚出生15分鐘，所以只有169名。」該病房現在靠鎮議會預算勉強維持。產科病房主任安東尼克（Inna Antoniuk）表示，約三分之一的產婦丈夫正在軍中服役，其中一些人已經死亡或失蹤。21歲的尤什丘克（Anastasiia Yushchuk）在霍什查主街經營咖啡車，她說許多朋友對生育猶豫不決：「沒有穩定性，沒有可以建立的基礎。」

