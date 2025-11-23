烏克蘭人批川普28點「腐爛的和平」 背叛、非正義、將再掀戰火
美國及烏克蘭代表今天（11/23）在瑞士日內瓦，就川普試圖終結俄烏戰爭所提出的「28點」和平計畫進行談判。烏克蘭國內似乎難將它視為和平曙光，有議員批評這是投降與背叛，有軍人稱這協議如同2014的《明斯克協議》，只會帶來「腐爛的和平」，就算凍結眼前戰事也只是「休整期」，日後必掀更大戰事。
路透社報導，川普（Donald Trump）提出的28點包括烏克蘭割讓土地（含俄軍尚未佔領的土地）、將烏軍人數限制在60萬人以下、承諾不加入北約等。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上週五（11/21）表示，烏克蘭可能面臨艱難選擇：「要麼失去尊嚴，要麼失去一個關鍵夥伴。」
《基輔獨立報》今天刊出的報導，訪問烏克蘭運動人士、國會議員、士兵和退伍軍人等，受訪者對28點充滿疑慮。反對黨「歐洲團結黨」（European Solidarity）國會議員阿里耶夫（Volodymyr Ariev）說和平計畫實為「投降和背叛」計劃，「完全沒有反映烏克蘭和歐盟利益」。
他認為總統澤倫斯基若接受，將激起部分民眾激烈反對，恐導致國內衝突。他也警告此協議只會讓俄羅斯有機會休整，幾年後以更強大實力與資源，重燃對烏克蘭戰火。
反對黨「聲音黨」（Holos）議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，與美國對話的代價「絕對不能是烏克蘭主權」，「而這提議完全破壞了烏克蘭主權」。
聲音黨另一議員歐薩查克（Andrii Osadchuk）認為，這項和平計畫的製定者，對法律、倫理、道德、國際關係的理解非常模糊，此方案「根本不可能獲得烏克蘭或歐洲夥伴的支持，而我認為，沒有這些夥伴的支持，任何和平進程都不可能」。
24歲退伍軍人兼運動人士德米特里申（Liubomyr Dmytryshyn）將28點與烏克蘭2014年簽署的《明斯克協議》相提並論，他說烏軍當時被要求撤出頓內次克，看似凍結了烏東戰事，但「最終演變成了一場更大的災難」，截至今年8月，俄軍佔領了頓內次克67%至69%土地。
德米特里申說：「即使川普的計劃最終得以實施，那也不過是一種腐爛的和平；我曾在頓內次克浴血奮戰，就是為了不讓它不戰而降，拱手讓給俄羅斯。」
烏克蘭亞速營前指揮官克羅特維奇（Bogdan Krotevych）認為，削減烏克蘭軍隊規模至60萬，實際上就是「投降」，「任何承諾都無法保護我們免受他國軍隊的攻擊，只有我們自己的軍隊才能做到這點。愈是裝備精良、訓練有素的軍隊，安全保障愈是有效。」
「28點」另一爭議為「戰爭期間行為全面特赦」。烏克蘭倡議團體「國際烏克蘭勝利中心（ICUV）」負責人哈盧什卡（Olena Halushka）說，特赦俄羅斯在馬立波（Mariupol）和布查鎮（Bucha）的殺戮暴行，「將背叛烏克蘭人的利益」，她說：「沒有正義就沒有和平，而正義是不能交易的。」
《基輔獨立報》 引述一名不願透露姓名的歐洲高級外交官，他表示稱這個和平計畫「糟透了（terrible）」，且對烏克蘭和歐盟都「十分危險」。另一名不透露姓名的烏克蘭高級外交官說：「我們所有的夥伴，甚至包括一些美國夥伴，都明白這（28點）不會以和平告終，這只是戰爭下一階段前的短暫休整。」
