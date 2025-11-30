烏克蘭代表團赴美 磋商新版俄烏停戰計畫

烏克蘭總統澤倫斯基十一月廿九日證實，烏方代表團已赴美磋商新版俄烏停戰計畫，並希望美東時間十一月卅日能敲定成果。

澤倫斯基在社媒Ｘ發文證實，烏克蘭國安與國防委員會主席烏梅洛夫率領的代表團前往美國，持續磋商俄烏停戰計畫，以迅速且具體擬定結束戰爭所需的步驟；澤倫斯基並預期，會談成果最快將於十一月卅日敲定。

年僅四十三歲的烏梅洛夫，則代替原本的首席談判代表葉爾馬克。葉爾馬克長期擔任澤倫斯基得力助手，但日前被烏克蘭反貪當局調查後，澤倫斯基即准辭。

美方官員透露，美國國務卿魯比歐、美國中東特使威科夫和總統川普長女伊凡卡夫婿庫許納，將在佛州邁阿密和烏克蘭官員會談，烏方人員除了烏梅洛夫，其他還有烏克蘭武裝部隊總司令赫納托夫、外長西比哈。

美聯社十一月卅日報導，外界持續關注對美烏接下來對川普十一月提出的廿八點停戰計畫如何修改。該計畫被視為華府和莫斯科談判的結果，因過於偏袒莫斯科的要求而廣受批評。最初構想是烏克蘭將整個烏東頓巴斯地區割讓給俄國。

但川普之後淡化此一計畫，改口稱只是概念或藍圖，還需要微調。該計畫原本限制戰後烏克蘭軍隊的規模，禁止烏克蘭加入北約（ＮＡＴＯ），並要求烏克蘭在一百天內舉行總統大選。但談判人員透露，上述架構已有所改變，具體已有哪些變化則尚不清楚。

另外，法國總統馬克宏也預定十二月一日在巴黎與來訪的澤倫斯基會談。法國外長巴霍強調，只要俄羅斯總統普亭放棄藉由先征服烏克蘭，進而重建蘇聯帝國的幻想，那和平就觸手可及。巴霍並提醒普亭，俄方必須接受停戰，否則將面臨新制裁。

烏克蘭官員十一月廿九日表示，俄軍夜襲烏克蘭釀成六人死亡、數十人受傷。基輔電網遭空襲後，緊急應變人員已恢復四十多萬戶的供電。

上述空襲適值美國試圖居間俄烏停戰之際。西比哈廿九日在社媒表示，當各界都在討論烏俄停戰的和平要點時，俄方仍持續執行戰爭計畫，其中僅兩大重點，即殺戮和毀滅。澤倫斯基則補充說，俄方在這波攻擊中共發射約卅六枚飛彈，並出動約六百架無人機。

