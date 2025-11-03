烏克蘭仿電玩推無人機殺敵獎勵 實施1年俄軍傷亡數多2倍

烏克蘭軍方借鑒電子遊戲獎勵機制，推出「無人機軍團獎勵」（Army of Drones bonus）制度，只要操作無人機的烏克蘭士兵成功擊殺俄羅斯步兵，就能獲得對應積分，並可在線上商店中用來兌換更多武器裝備，強化實際作戰行動。

《衛報》報導指出，這項機制1年前就已推出，烏軍士兵需上傳由無人機拍攝的影片，經確認後即可獲得積分。而在烏克蘭政府日前將擊殺俄兵的積分從6分增加至12分、擊殺敵方無人機操作員得25分、使用無人機俘虜1名俄兵可獲120分後，今年9月俄軍傷亡人數共1.8萬名，比去年10月多出2倍。

烏克蘭副總理費多羅夫 （Mykhailo Fedorov）指出，這項電腦遊戲式的「爭奪擊殺積分」競賽在烏軍各個部隊中非常流行，已有400支無人機部隊參加，並將擴展到偵察、砲兵和後勤部隊上，形成一種自我強化的循環。不過據烏克蘭獲得的情報顯示，俄國可能也正在研發自家的「遊戲化戰爭系統」，以和烏方競爭。

《衛報》報導也提及，有外界警告，由於俄國對無人機攻擊的防禦能力已變得極為強大，因此北約各國不應仿效烏克蘭對無人機作戰的高度依賴。英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）專家近日也呼籲，應重新將重點擺回傳統火砲與空軍作戰上。

