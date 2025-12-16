烏克蘭傳可獲「北約式」安全保證 克宮：尚未看到提案細節

路透等外媒16日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫當天說，莫斯科還未看到戰後對烏提供「北約式」安全保證的提案細節。

美國、歐洲與烏克蘭官員14、15日就俄烏停戰計畫密集談判，在戰後對烏安全保證取得顯著進展，美國官員稱已解決90%問題，且烏方將獲得類似北約的安全保證。不過領土問題仍存在重大分歧。

佩斯科夫還說，烏方提議的「耶誕節休兵」一事，將取決於是否達成和平協議，還說俄方不樂見能讓基輔準備進一步作戰的停火。

廣告 廣告

佩斯科夫說，「現在問題是，我們是否會像川普總統所說，將達成協議」，若烏方關注短期、不可行的解決方案，而非持久解方，俄國不太可能參與這種停火，「我們想要和平。我們不想給烏國喘息之機、為繼續戰爭做準備的休兵。我們希望停止戰爭，實現我方目標，維護我方利益，並保障歐洲未來和平」。

烏克蘭總統澤倫斯基15日說，他支持德國總理梅爾茨提出的「耶誕節休兵」構想，但強調這很大部分取決於俄國的政治意願和基輔方面提交的文件。

澤倫斯基說，在柏林會談與美方討論的和平計畫草案非常可行，但俄占區處理方式等若干關鍵問題還未解決。他說，與美國官員協商的和平協議提案可能在未來幾天敲定，美國代表其後會將提案交給克宮，接著可能在美國進一步會談。

【看原文連結】

更多udn報導

計程車司機救人一命！1原因拒收車資還催人快走

百元爽嗑披薩加副餐！必勝客「1神代碼」掀瘋搶

只能吃超商？工程師年薪300萬 入住重劃區像求生

筆記！營養師揭義大利麵最不胖吃法 1麵條少熱量