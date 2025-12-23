烏克蘭公開俄軍驚悚對話 稱「把刀磨好」準備吃掉同袍

俄軍爆飢荒「吃人」已成常態。示意圖／Freepik

烏克蘭國防部情報總局（Holovne upravlinnia rozvidky Ministerstva oborony Ukrainy， HUR MOU）近日公布一段音檔，詳細披露了俄羅斯軍隊因飢荒「吃掉戰友」的驚悚內幕，引發國際關注。

根據英國《鏡報》（Mirror）報導，俄羅斯士兵作戰中面臨屢屢面臨飢荒問題，今年初曾傳出士兵必須自掏腰包購買瓦斯罐、肉類、香菸等必需品，近日再傳出，入侵烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的俄軍情況更是險惡，甚至上演「吃人肉」一幕。

在這段錄音檔中可清楚聽見，一名俄羅斯士兵表示糧食短缺，已經找好年輕的替死鬼，「我已經把刀磨好了，我才不在乎要殺誰，我只想吃東西」。另一名士兵也稱「我們要互相殘殺，這裡一切都糟透了」。

有消息指出，今年6月一名隸屬於俄羅斯第68近衛步兵師（68th Guards Rifle Division）的士兵，甚至靠著食用「臨兵」存活了2週，這樣的「吃人」行為似乎已成為俄軍常態。

種種說法並未經過獨立證實，不過烏克蘭國防部情報總局也對俄軍喊話，表示遭烏克蘭逮捕的戰俘，每天可以吃3頓飯，並教導俄軍在安全下，利用「我想活下去」（I Want to Live）求助熱線向烏克蘭投降。

另一方面，烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Armed Forces of Ukraine）於21日指出，俄軍在過去24小時內又損失1090名士兵，凸顯出戰爭的激烈程度。



