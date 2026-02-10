烏克蘭冬奧選手頭盔遭禁 澤倫斯基挺身捍衛

法新社今天(10日)報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，烏克蘭冬季奧運選手有權配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，這提醒世人烏克蘭奮鬥的代價。

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇(Vladyslav Heraskevych)9日在社群媒體表示，國際奧會(International Olympic Committee, IOC)禁止他在米蘭-科爾蒂納冬奧(Milano Cortina Winter Olympics)的訓練和比賽中，戴上一頂特別訂做、印有自俄羅斯2022年入侵以來喪命的烏克蘭運動員圖像的頭盔。

赫拉斯克維奇是在冬奧的官方訓練中戴了這頂頭盔，而且有意藉由這場在義大利舉行的冬奧，來協助國際對俄羅斯施壓。

這位27歲的烏克蘭掌旗手稱這項決定「簡直令我心碎」，表示他將向國際奧委會提出正式要求，並持續尋求准許他使用這頂頭盔。

國際奧會尚未公開證實此事。

澤倫斯基在X發文說，「感謝我國代表團的冬奧掌旗手赫拉斯克維奇，提醒世人我們奮鬥的代價」。

他表示，不能把這個事實視為不便、不恰當、或稱之為「體育賽事中的政治示威」。這是在提醒全世界俄羅斯的真實樣貌。

根據奧林匹克憲章(Olympic Charter)第50條規定，自2021年起，禁止在頒獎台上做出任何政治性質的舉動，但准許運動員在記者會和社群媒體表達他們的看法。

烏克蘭體育部長畢德尼(Matviy Bidnyi)這個月告訴法新社，根據最新的數據，俄羅斯已殺害了「超過650位運動員和教練」。