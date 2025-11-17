烏克蘭前官員匿名爆料！指澤倫斯基親信擁「金馬桶」、戰時大發國難財

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據福斯新聞(Fox News)報導，烏克蘭國家反貪局(NABU)近日揭露一起疑似涉及約1億美元(約新台幣31億元)能源款項的貪腐調查，並指出多名與總統澤倫斯基關係密切的人士正在接受調查。報導引述一名匿名前官員稱，相關指控已引發國內外高度關注。

這起調查行動自2022年以來由NABU主導，外界稱為「邁達斯行動」(Operation Midas)。報導指出，調查焦點之一是國營核能公司Energoatom相關合約，NABU檢警在查緝行動中尋獲大量現金。根據英國《金融時報》報導，調查人員在涉案人士住所發現金箔馬桶與現金袋，引發外界關注。

金馬桶照片與嫌疑人背景皆來自指控方

報導引述匿名前官員說法指出，商人明迪奇(Tymur Mindich)在「烏克蘭國家核電公司」(Energoatom)相關調查中被點名。他與澤倫斯基共同擁有娛樂公司Kvartal 95。據《基輔獨立報》報導稱，他被視為潛在主導者之一。該匿名人士說，調查人員在他位於基輔的住處發現金色馬桶與大量現金，但明迪奇本人否認涉及貪腐。報導並指出，明迪奇先前與總統住在同一棟建築，匿名人士聲稱澤倫斯基2021年曾在明迪奇住處慶生。

另一名遭點名者為前副總理切爾尼肖夫(Oleksiy Chernyshov)，該匿名人士向福斯新聞聲稱，他曾長期擔任政府要職並在基輔建造高價住宅，但他本人否認不法行為。

NABU表示，這項調查針對Energoatom在戰時能源基礎設施保護工程中的採購計畫，調查人員認為部分資金遭非法挪移。福斯新聞引述匿名前官員稱，相關洗錢行為疑似自2022年持續至今，且曾有人試圖阻止調查。

該匿名人士進一步聲稱，部分調查文件顯示資金可能流向海外帳戶，但此說法尚未獲官方證實。澤倫斯基方面也未直接回應相關個人指控。

報導最後引用該匿名人士觀點稱，這起醜聞已動搖部分民眾信心，並聲稱在烏俄戰爭背景下，部分烏克蘭民眾對前美國總統川普的政策抱持期待。然而，福斯新聞未能獨立查證相關說法。

