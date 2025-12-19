烏克蘭副外長訪中國談終戰 俄烏戰爭後罕見交流

2025年12月18日，烏克蘭外交部第一副部長基斯利茨亞與中國外交部部長助理劉彬在北京會晤。取自烏克蘭外交部官網



烏克蘭外交部第一副部長基斯利茨亞週四（12/18）宣布，他已抵達北京，並與中方官員會談，討論俄烏戰爭以及終結戰爭的國際行動。這是俄烏開戰以來，烏中兩國官員的罕見接觸。中國向來被視為俄羅斯的盟友，協助俄軍延長侵略烏克蘭戰事，

土耳其安納杜魯新聞社、法新社報導，烏克蘭外交部發表聲明，稱基斯利茨亞（ Sergiy Kyslytsya）與中國外交部部長助理劉彬進行了政治磋商，「就俄羅斯持續武裝侵略烏克蘭的現狀深入交換意見」，也討論「國際間為實現穩定及長久和平所做的努力」。

廣告 廣告

中國外交部的聲明則稱，雙方「就烏克蘭危機交換意見」。劉彬表示，中烏建交以來，友誼和合作始終是雙邊關係的主旋律，中方願同烏方「繼續落實好元首重要共識，推動雙邊關係行穩致遠」。

根據中國外交部聲明，基斯利茨亞表示烏方「高度重視對華關係，恪守一個中國原則」，願進一步深化兩國各領域交流合作，推動烏中關係不斷向前發展。

基斯利茨亞稍早在X平台發文表示，將在北京度過「非常忙碌的一天」。他並表示，已與美國駐中大使龐德偉（David Perdue）會面，進行了「非常良好的對話」。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國始終宣稱採取中立立場，並未譴責俄羅斯的入侵行動，並一再呼籲和平談判及尊重各國領土完整。

西方國家指控中國為俄羅斯提供重要的軍事與經濟支持，包括向俄國國防工業供應軍事零組件。

中國國家主席習近平本月稍早表示，將「繼續發揮建設性作用」，以政治手段解決俄烏危機。他向到訪的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，中方「堅決反對試圖卸責或抹黑的不負責任行為」。

更多太報報導

川普簽行政命令放寬大麻管制 強調自己絕不會嘗試

【更新】TikTok簽協議出售美國資產 北京字節跳動仍擁近20%股權

芬蘭小姐因「這個手勢」遭撤后冠演變為政府危機 總理為種族歧視向中日韓道歉