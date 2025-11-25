烏克蘭力士安青錦流亡日本 贏得九州「大相撲」 冠軍晉升「大關」

11月23日，安青錦在福岡舉行的大相撲錦標賽，擊敗蒙古的橫綱豐昇龍智勝。（圖片來源／Aonishiki Arata FB）

美國《CNN》與日本《NHK》報導，21歲的烏克蘭裔相撲力士原名為Danylo Yavhusishyn，日文名字為安青錦新大（Aonishiki Arata），他3年前逃離俄羅斯入侵的烏克蘭之後，在日本相撲比賽迅速崛起，贏得精英級別的比賽，以驚人的速度攀升至相撲界的頂峰，備受各界讚譽。

廣告 廣告

根據日本廣播協會（NHK）報導，11月23日，安青錦在福岡舉行的大相撲錦標賽中，以「關脇」的頭術闖入總決賽，擊敗來自蒙古的橫綱豐昇龍智勝，贏得九州賽事的冠軍。

以驚人的速度攀升至相撲界的頂峰

在九州錦標賽奪冠後，安青錦成為第一位在日本贏得頂級相撲冠軍的烏克蘭裔相撲力士，並即將晉升到「大關」。

「這種感覺難以言喻，感覺就像是讓身體自然發揮，運用自己的力量。我一直認真按照師父的指示去做，最終取得這樣的成績。」安青錦在賽後接受NHK採訪時說道。

安青錦能說一口流利的日語，在福岡國際中心舉行的錦標賽後受訪時，他告訴粉絲，很高興自己能夠展現出一貫的水準，他說「我很高興能夠實現自己的目標。」

這場勝利象徵他從相撲這項充滿儀式感和傳統的運動迅速崛起。3年前，當時只有18歲的年輕人安青錦流亡來到日本，當時他的祖國烏克蘭遭受俄軍侵略和蹂躪。

他從小在烏克蘭學習摔角和柔道，在烏克蘭，武術一直很流行；這個國家孕育許多奧運獎牌得主摔角運動員。根據美國有線電視新聞網（CNN）關係企業《朝日新聞》報導，7歲時，年幼的Danylo在柔道館看到相撲運動員訓練後，便轉而練習相撲。

安青錦從7歲開始練習相撲

他很快就展現出相撲運動的天賦，年僅15歲就在日本舉行的世界青少年相撲錦標賽上獲得第三名，正是在這場比賽，他結識日本相撲選手山中新大，17歲時獲得烏克蘭全國冠軍。

然而，在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，所有運動員的訓練活動戛然而止。摔角設施被摧毀，運動員及其家人紛紛逃往國外，其中包括安青錦，他的家人移居到德國。

「我覺得如果就此結束我的運動生涯，那就太可惜了。我喜歡相撲，我覺得應該以某種方式，沿著我選擇的道路，繼續我的相撲生涯。」青錦在2025年7月播出的NHK紀錄片裡面講述學習經歷時說道。

於是，2022年4月，18歲的他逃離家鄉戰火，單獨來到日本。他的好朋友山中新大當時是關西大學相撲社的社長，熱情邀請青錦住在自己家，並安排這位烏克蘭選手進入大學相撲社，進行訓練。

安青錦將獲確認晉升為大關

他在相撲擂台的名號安青錦當中，有一個「青」，這是藍色的意思，剛好為烏克蘭國旗的三種顏色之一。

安青錦在一個新的國家，用一種新的語言，開始重建他的職業生涯。很快，他便能說一口流利的日語，並以驚人的速度晉升，儘管體型和體重並非最高（只有140公斤，約308磅，少於頂級相撲力士的平均體重），他依然擊敗其他大學相撲選手。

很快地，他加入東京的Ajigawa（安治川部屋）訓練中心，在那裡生活、訓練，並參加職業比賽。截至11月23日的福岡錦標賽，他僅參加13場大相撲比賽，就晉升到關脇（Sekiwake）級別，對照多數相撲選手排名經常波動，力士會根據比賽表現升級或降級，安青錦堪稱以驚人的速度晉升到關脇。

關脇是大相撲比賽中，相撲力士裡面第三高的排名稱號，僅次於橫綱和大關，

根據媒體報導，日本相撲協會即將召開特別會議，確認安青錦晉升為更高一級的大關，這是僅次於橫綱（最高級別）的第二高級。

但這位烏克蘭力士並不滿足於此。「上面還有一級，所以我想以它為目標。」他說道，目光堅定鎖定在最高頭銜橫綱。

(原始連結)





更多信傳媒報導

三原因加持 新莊副都心平均房價5年漲3成

南韓貿易部長聲稱可以跟台灣合作 將有助於台韓晶片共獲美國最惠國待遇

台股成交量7491億創歷史次高後，會漲還是跌？ 10次歷史數據揭密

