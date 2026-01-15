烏克蘭危機！新防長認了：20萬士兵擅離職守

▲烏克蘭新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）14日透露，目前估計有20萬名烏克蘭士兵擅離職守，同時還大約有200萬名烏克蘭人因逃避兵役而「被通緝」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 烏克蘭新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）14日透露，目前估計有20萬名烏克蘭士兵擅離職守（AWOL），同時還大約有200萬名烏克蘭人因逃避兵役而「被通緝」。長期以來，關於烏克蘭軍隊士氣低迷與逃兵普遍的傳聞不斷，費多羅夫的發言是首次有烏克蘭官員公開證實問題的嚴重程度。

根據《CNN》報導，費多羅夫是在烏克蘭國會投票通過他的人事任命案的前夕，發表上述談話。根據烏克蘭法律，所有18至60歲的男性都必須向軍方登記，並隨身攜帶相關文件，但僅有25至60歲者才需要接受動員徵召。俄烏戰爭開打後，在戒嚴令下，所有符合兵役資格的23至60歲男性都被禁止離開烏克蘭國境，但仍有至少數萬人非法逃離。

烏克蘭總統澤倫斯基14日與費多羅夫會面後強調，烏克蘭的兵役動員制度需要進行「更廣泛的改革」。下週將滿35歲的費多羅夫是烏克蘭史上最年輕的國防部長，他之前擔任烏克蘭副總理兼數位轉型部長，負責監督包括烏克蘭無人機作戰項目在內的多項工作。

費多羅夫強調，烏克蘭的人力問題使得技術進步變得更加重要，「更多機器人意味更少的人力損失，更多科技意味更少的死亡。烏克蘭英雄的生命是最寶貴的」。澤倫斯基表示，強化軍事技術層面將是費多羅夫在國防部長職位上的優先事項之一。

