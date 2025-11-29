烏克蘭又一「國王親信」倒台！他是澤倫斯基14年老友，幕僚長葉爾馬克疑捲1億美元貪腐案自請辭職

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日對外宣布，他最信任的老友、權力極大的幕僚長，同時也是該國與美國的首席談判代表安德烈・葉爾馬克（Andrii Yermak）已經辭職，在此之前，烏克蘭反貪腐機構的調查人員，剛剛對葉爾馬克的住所展開搜查，懷疑這位「國王親信」和不久前爆出的1億美元（約新台幣31.4億元）能源貪腐案有關。

這次針對烏克蘭政府核心的搜查行動，對這位領導人來說、絕對是一大打擊。如今的澤倫斯基，除了要扛起來自美國那份、極度不合理的「和平協議」要求外，如今還要分神兼顧國內政治局勢，內外同時施加的巨大壓力，恐怕會讓烏克蘭在正式談判前自亂陣腳。

幕僚長葉爾馬克長期以來，一直是澤倫斯基最信賴的知己，國內其實早有聲音要求換人，最終都是總統自己扛著壓力，力保這位老朋友的烏紗帽。

現年54歲的葉爾馬克，畢業於基輔大學，從政前是一名律師，他與澤倫斯基從14年前相識，並成為好友至今。深受信任的他，在澤倫斯基上台一年後，被邀請出任總統幕僚長這個重要職位。而當初在俄羅斯入侵第一個晚上，澤倫斯基於基輔總統府外拍攝的宣誓影片，誓言不會逃亡、自己將留下來戰鬥到底，就是由葉爾馬克負責製作。

2025年11月23日。烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak，中間）在日內瓦與烏克蘭代表團會談。（AP）

隨著總統做出宣告，兩個烏克蘭反貪腐的國家機構也證實，他們最近一次的搜查目標，就是葉爾馬克。本人則透過Telegram上回覆，他在基輔市中心的公寓遭到搜查，在律師陪同下、會全力配合相關搜查。但無論是調查機構、或是總統辦公室，似乎都沒有明說這位曾權傾一時的幕僚長，究竟犯下什麼錯、又捲入什麼案件？

因此，外界只能合理猜想，葉爾馬克下台很可能與不久前那樁能源貪腐有關，畢竟那起醜聞、已讓兩名內閣部長下台：能源部長絲薇拉娜（Svitlana Grynchuk）和司法部長赫曼（Herman Halushchenko）。

烏克蘭總統澤倫斯基（中）與軍隊商議作戰計畫。（美聯社）

烏克蘭國家反腐敗局（NABU）和反腐敗特別檢察官辦公室（SAPO）目前正在調查一項、針對涉及多位高級官員的1億美元（約新臺幣31.4億元）能源部門醜聞調查。據稱這些人濫用手中權力，將本應用在關鍵基礎建設的資金挪入私人口袋，這些項目對保護烏克蘭的電力安全至關重要。

隨著冬季再次來臨，愈發頻繁的俄羅斯攻擊，已嚴重破壞烏克蘭能源設施和全國電網線路，全國許多民眾、每一天只能獲得幾小時供電。

隨著葉爾馬克請辭，雖然是總統的親信、但他的名字很快就被移出代表團，新版下一輪與美國談判的烏克蘭代表團，將由現任烏克蘭武裝部隊總司令赫納托夫（Andrii Hnatov）、外交部長西比哈（Andrii Sybiha）和國防委員會秘書長烏梅羅夫（Rustem Umerov）共同出席。

下台前一天接受《大西洋月刊》（The Atlantic）採訪時，葉爾馬克仍表示，只要澤倫斯基擔任烏克蘭總統一天，「沒人應該指望我們會放棄任何領土，（我相信）他不會簽署割讓領土的協議。」

