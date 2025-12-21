烏克蘭及歐洲修改美國和平提案 克宮：不會更好

（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續近4年，國際傳真社（Interfax）報導，克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫今天說，他確信歐洲與烏方修改美國提案，無法提升烏克蘭和平的可能性。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者：「這並非預測。」

鄂夏柯夫還表示：「我確信，歐洲與烏克蘭已經提出或正試圖提出的計畫，絕對無法改善這份文件，也不會提升實現長期和平的可能性。」

路透社報導，美國先前提出目標為結束俄烏戰爭的一項和平方案，歐洲及烏克蘭談判代表則一直在商討修改美方的提案內容。

美國談判代表昨天已經在佛羅里達州會見俄羅斯官員。

普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）會晤美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）後告訴記者，會談具建設性且今天會繼續進行。（編譯：陳彥鈞）1141221