烏克蘭司法部長涉嫌腐敗遭停職調查
（德國之聲中文網）烏克蘭總理尤利婭·斯維裡登科（Yuliia Svyrydenko）表示，烏克蘭內閣在當天的會議上決定，解除司法部長格爾曼·加盧申科（German Galushchenko）的職務，原因是其涉嫌腐敗。斯維裡登科補充說，歐洲一體化事務副部長柳德米拉·蘇加克（Lyudmyla Sugak）將代理司法部長職務。
烏克蘭當局正在調查能源領域的腐敗問題。
在今年7月份政府改組之前，加盧申科擔任能源部長達四年時間。反腐敗特別檢察官辦公室 (SAPO) 表示，加盧申科從被指操控大規模腐敗網絡的一名人士那裡獲得了“個人利益”。
法新社報道稱，這名人士是與烏克蘭總統澤連斯基有私交的一名企業家，兩人曾合伙擁有一間制片公司。反腐敗特別檢察官稱，前者利用“和烏克蘭總統的特殊關系”隱藏其犯罪活動。
烏克蘭反腐敗局周一宣布，他們正在調查一個“高級犯罪組織”，該組織通過與國家核電運營商Energoatom有關的合同洗錢約1億美元。
國家反腐敗局（NABU）是一個獨立於政府運作的機構，該機構聲稱有多名高級官員涉案。
作者: 德聞
