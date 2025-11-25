烏克蘭同意和平協議？「密室協議」曝光 澤倫斯基力拚刪減28點

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

美國推動的烏俄和平談判悄悄加速。多家美媒報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）本週已在阿布達比與俄羅斯及烏克蘭代表展開新一輪會談，目的在於協商華府提出的和平方案。多名不具名美國官員向 CNN、《金融時報》等媒體證實，這些會談確實進行中，但目前仍屬「技術層級」，主要為後續高階會議鋪路。克里姆林宮則回應，美方草案「原則上可成為談判基礎」，但未證實是否已面談。

美國先前提出的「28 點和平草案」因被認為對俄羅斯讓步過多，引發烏克蘭及歐洲盟友不安。烏克蘭代表團上週末飛往日內瓦與美方磋商，試圖重新調整不利條款。根據美烏雙方 11 月 23 日的聯合聲明，新草案已被「更新並精煉」，澤倫斯基也表示草案目前「點數已減少，不再是 28 點」，並已有更多烏方立場被納入。他強調，接下來將與美國總統川普討論最敏感的內容。

儘管和平談判同步進行，俄羅斯仍在 25 日凌晨對基輔等多地發動大規模飛彈與無人機攻擊，造成至少 6 死 13 傷；烏軍也回擊，對俄羅斯 Rostov 等地展開無人機攻勢。外界認為，在戰場壓力未減、談判內容仍需大幅協調的情況下，美方此輪密集外交行動仍屬「初步摸底」，離真正的停火協議仍有一段距離，但已顯示美烏俄三方重新打開談判大門。

