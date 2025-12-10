烏克蘭向美國提交修正版和平計畫 川普抨擊歐洲

一名烏克蘭官員10日告訴法新社，烏克蘭已經提交一份結束俄羅斯入侵的修正版計畫，在此同時，美國總統川普(Donald Trump)猛烈批評歐洲領導人，這是美國與歐洲分歧日益加劇的最新訊號。

美國最初的方案要求烏克蘭放棄俄羅斯尚未佔領的領土，但基輔與其歐洲盟友認為這項計畫過於接近俄羅斯的許多強硬要求，因此已修改這項計畫。

一名了解最新版本計畫的烏克蘭官員告訴法新社，這項計畫「考慮了烏克蘭的願景，這是針對問題提出進一步適當解決方案的提案。」

該名官員說：「在美方回應之前，我們暫時不揭露細節。」

川普也迅速對基輔與法國、英國、德國等歐盟盟友表達不耐煩。川普一直敦促烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)同意美國的計畫

此舉正值美國與歐洲關係日益緊張之際。在此之前，川普曾稱歐洲在移民和烏克蘭問題上「衰落」且「軟弱」。幾天前，美國發布新的國家安全戰略，稱歐洲大陸可能面臨「文明消亡」。

川普10日被問到與英國首相施凱爾(Keir Starmer)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macro)和德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)的通話，他告訴記者：「我們以相當強硬的措辭討論烏克蘭。」

川普補充道：「我認為我們在人員安排上有些小分歧，我們會看看結果如何。我們在開會之前說了，我們希望了解一些情況。」

川普說：「他們希望我們這個週末在歐洲開會，我們會根據他們的回應做出決定。我們不想浪費時間。」

美國官員與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)上週在克里姆林宮舉行的會談也未能取得突破。 (編輯:柳向華)