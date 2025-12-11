烏克蘭向美遞交新版和平計畫 川普警告歐洲領袖提新會談是浪費時間

烏克蘭10日已向華府遞交更新版的和平計畫，試圖結束俄羅斯的全面入侵。烏克蘭官員表示，在等待美方回應之前，不會透露計畫細節。與此同時，美國總統川普指歐洲領袖希望在本周末舉行新的會談，但他警告此舉是「浪費時間」。

美國總統川普（圖）10日指歐洲領袖希望在本周末舉行新的會談，但他警告此舉是「浪費時間」。（美聯社資料照）

一名熟悉最新版內容的烏克蘭官員告訴法新社，新版本「考量到烏克蘭的願景，是對棘手問題提出恰當解決方法的進一步建議」。

美國最初提出的計畫涉及烏克蘭割讓俄羅斯尚未攻占的領土，遭基輔與歐洲盟友視為對俄羅斯強硬要求做出過多讓步，因此這個方案後來進行了修訂。烏克蘭官員說：「在等待美方回應之前，我們不會透露細節。」



川普持續施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意美方計畫，10日並對基輔以及法國、英國和德國這些歐洲盟友表達不耐。



美國4日公布最新國家安全戰略報告，稱歐洲大陸面臨「文明衰退」的風險；近日，川普還針對移民與烏克蘭問題形容歐洲「衰敗」、「虛弱不振」，使美歐分歧日益擴大。

廣告 廣告

烏克蘭的歐洲盟友8日公開聲援澤倫斯基，同時對美國結束俄烏戰爭的最新提案部分內容表達懷疑。俄烏戰爭是自2022年2月由俄羅斯發動。



川普被問到與英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的通話時表示：「我們以相當強硬的措辭討論了烏克蘭問題。」



川普還表示，歐洲希望在本周末舉行新的會談，但他警告此舉可能只是在「浪費時間」。川普說：「他們希望我們周末到歐洲開會，我們會視他們的回應再做出決定。我們不想浪費時間。」

川普補充說：「我想我們對某些人有些小爭議，我們將看看事情如何發展。我們說過，在開會前，我們想先知道一些事情。」



