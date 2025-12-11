烏克蘭和平方案 川普提恢復俄羅斯對歐洲能源供應

（中央社記者林尚縈柏林11日專電）美國總統川普昨天與德、法、英領袖通話，提出以能源與經濟交換為核心的烏克蘭和平方案，包括恢復俄羅斯對歐洲能源輸送與美國投資俄羅斯稀土。有歐洲高層官員形容，川普構想中的能源安排宛如「1945年雅爾達會議的經濟版」。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）辦公室今天表示，梅爾茨昨天與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同與川普通話，就烏克蘭停火談判進展交換意見。

廣告 廣告

今天多家德媒包括商報（Handelsblatt），南德日報(SZ)都用援引華爾街日報指出，川普的和平計畫包括：恢復俄羅斯對歐洲的能源供應、美國投資俄羅斯稀土等戰略性產業，以及動用遭凍結的2000億美元俄羅斯資產投資烏克蘭基礎建設。

根據華爾街日報，一位歐洲高層官員將美俄之間的能源協議，比作「1945年雅爾達會議的經濟版」。當時二戰戰勝國美國、英國及蘇聯，擅自劃分了各自在歐洲的勢力範圍。

俄烏戰爭爆發後，歐盟陸續終止或大幅減少使用來自俄羅斯的能源。2022年俄羅斯到德國間的北溪一號天然氣管線斷供，曾引發德國能源危機，衝擊經濟，也讓德國反思過去對俄能源的高度依賴。

雖然德國近年已檢視並調整能源政策，仍未能阻止部分產業與產能外移。白宮日前發布的最新「國家安全戰略」報告即指出，「烏克蘭戰爭反常地加深了歐洲、尤其是德國的對外依賴」。

報告並直接點名德國化工企業，正赴中國興建全球最大規模之一的加工廠，在當地使用德國境內已無法取得的俄羅斯天然氣。

川普在白宮告訴記者，他在與歐方談話中進行激烈交流，並使用相當強硬的措辭。川普說，烏克蘭多年沒有舉行選舉，且面臨嚴重腐敗問題；歐方則敦促美國本週末派遣代表到歐洲，參加歐方與澤倫斯基的會面。

會後歐方共同發布聲明指出，和平計畫的密集磋商將在未來數日持續推進，認為當前是攸關烏克蘭前途及歐洲與大西洋安全的關鍵時刻。（編輯：陳承功）1141211