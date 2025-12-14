烏克蘭和平計畫柏林會談 美國特使：取得重大進展

（中央社柏林14日綜合外電報導）烏克蘭總統顧問利特溫表示，與美國官員就戰爭解決方案在德國柏林會談首日進行超過5小時後結束，預計明天繼續進行。美國特使魏科夫指出，雙方「取得重大進展」。

路透社報導，利特溫（Dmytro Lytvyn）在WhatsApp群組向記者表示：「他們進行超過5個小時，今天的會談已經結束，並同意明天上午繼續進行。」

利特溫指出，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於明天會談結束後發表評論。他表示，雙方官員正就文件草案進行斟酌。

法新社報導，魏科夫（Steve Witkoff）表示，今天與澤倫斯基針對結束俄烏戰爭的提案進行會談，雙方「取得重大進展」。

根據魏科夫在X平台發布的紀要，澤倫斯基與包括魏科夫和美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）在內美國代表團的會談，「針對20點和平計畫、經濟議題等進行深入討論。會談取得重大進展，雙方將於明天上午再次會面」。（編譯：何宏儒）1141215