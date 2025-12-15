烏克蘭和平計畫柏林會談 美特使魏科夫稱「有重大進展」

美國與烏克蘭官員就俄烏戰爭解決方案，在德國柏林會談，第一天進行超過5小時。

烏克蘭與美國官員就戰爭解決方案，周日在德國柏林舉行會談超過5小時，預計今天周一（15日）繼續進行。美國特使魏科夫表示，雙方取得重大進展。（戚海倫報導）

美國和烏克蘭官員在德國柏林舉行會談，週日超過5小時的會談已經結束，並且同意在周一上午繼續進行。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問利特溫表示，澤倫斯基周一將在會談結束後發表評論，雙方的官員正在就文件草案進行斟酌。

根據川普特使魏科夫在社群平台發布的會談紀要，雙方「針對20點和平計畫、經濟議題等深入討論。會談取得重大進展」。

澤倫斯基今天呼籲實現「有尊嚴」和平，並且要求獲得俄羅斯保證不會再次攻擊。他指責俄羅斯拖延戰爭，對烏克蘭多座城市及能源和供水系統，展開致命轟炸。美聯社報導，澤倫斯基已經表態，烏克蘭準備好放棄加入北約的目標，條件是西方能提供安全保證，但是針對美方推動烏克蘭對俄羅斯割讓領土，他已經拒絕。