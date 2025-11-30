烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商

（中央社海藍戴爾海灘30日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐今天在佛羅里達州與烏克蘭代表團正式啟動事關重大磋商。華府積極推動結束俄羅斯對鄰國烏克蘭的戰爭。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）在會議開始時表示：「這不只是為和平協議而談，更要開創一條讓烏克蘭保持主權、獨立和繁榮之路。」

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）也與會。

烏克蘭代表團由國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）率團。

烏梅洛夫在會談開始時指出：「我們將討論烏克蘭的未來、烏克蘭的安全、如何防止侵略再度發生、烏克蘭的繁榮，以及如何重建烏克蘭。」

他在社群媒體X發文表示，會談進行期間他與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）保持「持續聯繫」。

烏梅洛夫在X寫道：「我們有明確指令與優先事項：維護烏克蘭利益、確保實質性對話，並以在日內瓦取得的進展為基礎推動會談。」

「我們正致力於為烏克蘭爭取真正和平，以及可靠的長期安全保障。代表團會在今天會議結束後，向烏克蘭總統報告。」

美國、烏克蘭、歐洲一週前在日內瓦展開三方協商，預期這場佛州會談將會在這個基礎上展開。

華府提出一項結束這場逾3年衝突的計畫，正尋求莫斯科和基輔予以批准而最終敲定。

未徵詢烏克蘭歐洲盟友意見下起草的初版28點方案主張基輔撤出東部頓內茨克州（Donetsk），美國則承認頓內茨克州、克里米亞（Crimea）和盧甘斯克州（Lugansk）為事實上的俄羅斯領土。

在基輔和歐洲批評下，美方已對原案進行刪減調整，目前最新內容尚未公開。（編譯：何宏儒）1141201