烏克蘭和平計畫「2瓶頸」曝光 澤倫斯基：美建議前線設立特殊經濟區

烏克蘭總統澤倫斯基說，華府希望烏軍撤出頓內茨克州部分區域，設立自由經濟區，作為兩軍間的緩衝，但俄軍不必後撤。

烏克蘭總統澤倫斯基說，美國希望在烏克蘭前線地區設立特殊經濟區。他也表示，領土和札波羅熱核電廠的控制權問題，仍然是和平計畫中還沒解決的問題。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國已經提議烏克蘭，從頓內茨克東部地區撤軍，並且在目前控制的地區設立一個「經濟特區」。他說，領土和札波羅熱核電廠的控制權，仍然是烏克蘭和平計畫提案中，尚未解決的兩個主要問題。

澤倫斯基在對媒體的簡報會上，談到美國希望迅速結束衝突的願望，正在進行談判的複雜性，以及他認為，俄羅斯沒有停止戰爭的意願。他說，烏克蘭已經向美國提交一份更新過的20點計畫，以及關於安全保障和烏克蘭重建條款的單獨文件。澤倫斯基說，「最後一段路最難走，很多原因都可能導致一切功虧一簣。」

俄羅斯要求烏克蘭放棄還控制的頓內茨克東部地區大約30%的領土，烏克蘭擔心這樣會給莫斯科未來入侵提供立足點，拒絕這樣做。而美國正設想一種解決方案，也就是烏軍從頓內茨克部分地區撤出，俄軍承諾不向相關地區推進，相關地區成為經濟特區或非軍事區。但澤倫斯基認為，烏克蘭單方面撤軍不公平，俄羅斯也該撤出同等的距離。