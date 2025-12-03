烏克蘭和平談判結果是台灣的「指標」？林飛帆指「美方對台議題與對烏克蘭有差異」：華府主流意見是「聚焦印太」…認為「川普不會強迫我們向中共妥協投降」

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）親赴俄羅斯與其總統普丁（Vladimir Putin）進行馬拉松式談判，試圖終結俄烏戰爭。針對烏克蘭和平談判結果，是否為台灣的「指標」，國安會副秘書長林飛帆今（3日）於電台節目《新聞放鞭炮》分析，美方在針對台灣議題與烏克蘭議題時，有根本性的差異，「現在華府的主流意見，多是希望聚焦在印太」。針對美國總統川普（Donald Trump）是否會強迫台灣向中共妥協、投降，林飛帆直言，「我認為不會」。

美國媒體《彭博》（Bloomberg）資訊專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）日前發表評論，指出北京當局可能參考川普政府對俄烏和平計劃的做法，向川普政府提出「28點台灣方案」。

對此，林飛帆表示，因為他不知道具體內容，所以不方便評論，「但中國在俄烏戰爭過程，一直想介入，提供武器、軍備、傭兵給俄羅斯，另一方面又想調停，扮演『老大哥』姿態，操作兩面手法」。他表示，如果真的有這件事情，並不感到意外，但目前沒有任何具體訊息。

同時，林飛帆也提到，美方在針對台灣議題與烏克蘭議題時，有根本性的差異，「現在華府的主流意見，多是希望聚焦在印太，這個態度，橫跨整個川普政府的高階官員之間」。他認為，川普並不會強迫台灣向中共妥協、投降。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

