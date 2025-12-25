烏克蘭和平談判 俄羅斯外交部：緩慢穩定進行

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天表示，俄國和美國就烏克蘭問題的和平談判進展緩慢，但仍穩定進行。

路透社報導，沙卡洛娃說道：「在解決烏克蘭衝突的談判進程中，我意指跟美國的談判進程，進展雖緩慢，但穩定進行。」

她還聲稱，西歐大國正試圖破壞談判進展，並建議美國反制這些舉措。

俄羅斯2022年2月下旬全面侵略烏克蘭的戰爭，迄今已持續3年10個月。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，克里姆林宮今天稍早指出，俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）已經把從美國帶回的調解烏克蘭問題相關文件提交俄國總統普丁（Vladimir Putin）。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我方正在分析德米崔耶夫提交給普丁的資料…根據國家元首的決定，我們將繼續與美國方面進行溝通。」

德米崔耶夫上週與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）在佛羅里達州就烏克蘭和平計畫舉行會談。（編譯：陳彥鈞）1141225