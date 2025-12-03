烏克蘭和平談判：哪些關鍵人物正努力促成協議？

[Getty Images]

美國代表團已抵達克里姆林宮，與俄羅斯總統普京展開會談，討論可能結束烏克蘭戰爭的協議。

這次行程是過去兩週密集外交行動中的最新一步，目的是嘗試就烏克蘭問題達成協議。

兩週前，美國向基輔提出了一份28點的和平計劃，廣泛被視為大幅傾向莫斯科。

自那之後，美烏雙方在日內瓦與佛羅里達都進行了會談。

但究竟有哪些關鍵談判者參與其中？

美國陸軍部長丹·德里斯科爾（Dan Driscoll ） [Getty Images]

美國：德里斯科爾（Dan Driscoll）

39歲的德里斯科爾是史上最年輕的美國陸軍部長，也是美國副總統萬斯的前同學與親密盟友。

自美國和平計劃外洩後不久，他從上月突然被納入前往烏克蘭首都基輔的代表團，之後便成為結束戰爭談判中的核心人物。

德里斯科爾被認為可能是未來的美國國防部長人選。特朗普在第二任期初提名他為陸軍部長時曾說，他具備「能成為破局者和變革推動者的強大經驗」。

史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff） [Getty Images]

美國：史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）

維特科夫是房地產大亨，也是特朗普的高爾夫球友。最初他被任命為美國中東特使，但後來成為美國與俄羅斯談判中的重要人物。

他因似乎優先考慮莫斯科對結束戰爭的要求而遭到批評，今年已多次造訪俄羅斯首都，卻未前往基輔。

這是他已知的第六次造訪莫斯科與普京會面。

馬可·盧比奧（Marco Rubio） [PA/Getty Images]

美國：馬可·盧比奧（Marco Rubio）

盧比奧是美國國務卿，也就是國家的最高外交官。他在日內瓦領導美國代表團對最新版本的和平計劃進行修改。

盧比奧歷來被認為比特朗普政府的其他官員對俄羅斯持更批判的態度。

在佛羅里達談判期間的週末，他表示最新一輪外交斡旋「不只是關於結束戰鬥的條件」。

「這也關乎如何讓烏克蘭能長期繁榮的條件……我認為我們今天在這方面有所進展，但仍有更多工作要做。」

賈里德·庫什納（Jared Kushner） [Reuters/Getty Images]

美國：賈里德·庫什納（Jared Kushner）

庫什納是特朗普的女婿，在特朗普第一任期內身為高級顧問，是核心人物之一。

他以國際商業與地產發展聞名。

雖然這位44歲人士在特朗普本任期並未擔任正式職位，但他仍以顧問身分協助白宮進行外交談判。

他近期似乎才開始參與烏克蘭和平談判。

安德烈·葉爾馬克（Andriy Yermak，已辭職） [Getty Images]

烏克蘭：安德烈·葉爾馬克（Andriy Yermak，已辭職）

在上週因反腐突擊而辭職前，葉爾馬克曾長期擔任烏克蘭總統澤連斯基的幕僚長和首席談判代表。

作為幕僚長，他在政府最高層掌握巨大權力，也由澤連斯基任命負責關鍵的和平談判。

就在上週反腐調查人員突擊搜查他在基輔的住所後數小時，他的政治生涯突然終結。

魯斯捷姆·烏梅羅夫（Rustem Umerov） [EPA/Getty Images]

烏克蘭：魯斯捷姆·烏梅羅夫（Rustem Umerov）

烏梅羅夫現任烏克蘭國家安全委員會主席。他在佛羅里達舉行的談判中接替葉爾馬克成為首席談判代表。

他曾是戰爭初期和平談判的資深參與者，之後成為烏克蘭國防部長——此職直到今年7月為止。

BBC駐烏克蘭記者詹姆斯·沃特豪斯（James Waterhouse）指出，目前尚不清楚烏梅羅夫接替葉爾馬克參與談判，對基輔而言是及時重啟談判進程，還是會導致代價高昂的談判中斷。

基里爾·德米特里耶夫（Kirill Dmitriev） [Getty Images]

俄羅斯：基里爾·德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）

自特朗普第二任期開始，德米特里耶夫一直是美俄外交行動中的重要人物。

他曾在美國工作與生活，商業交易經驗遠多於外交或軍事。

與普京身邊大多數人不同，他在美國電視節目中應對自如。他常在稱讚特朗普外交技巧的同時，用西方觀眾聽得懂的語言傳達俄羅斯政府敘事。

上月出現的和平計劃草案，據報是他與維特科夫在邁阿密會談三日後完成的。

尤里·烏沙科夫（Yuri Ushakov） [Reuters/Getty Images]

俄羅斯：尤里·烏沙科夫（Yuri Ushakov）

烏沙科夫自2012年起一直是普京的外交政策顧問，並曾於1998至2008年擔任俄羅斯駐美大使。

在彭博新聞報導的一段與維特科夫的外洩通話中，他似乎希望特朗普能與普京直接對話以推動談判。

上週，他在莫斯科表示：「歐洲的方案乍看之下……完全沒有建設性，對我們毫無益處。」

弗拉基米爾·梅金斯基（Vladimir Medinsky） [Reuters/Getty Images]

俄羅斯：弗拉基米爾·梅金斯基（Vladimir Medinsky）

梅金斯基是普京的高級幕僚之一，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來一直是談判團的重要成員。

這位前文化部長以強硬派著稱，並協助編寫新版俄羅斯教科書，以為戰爭提供正當理由。

他出生於烏克蘭中部小鎮斯米拉（Smila）。